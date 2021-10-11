Нацкомиссия в сфере связи утвердила повышение тарифов Укрпочты с 1 декабря
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) утвердила повышение тарифов Укрпочты с 1 декабря 2021 года
Соответствующее решение размещено на сайте НКРСИ.
Согласно проекту решения регулятора, тариф на пересылку приоритетных писем или почтовых карточек массой до 50 г вырастет на 15%, до 15 грн.
Также на 15%, до 22,5 грамм, возрастет тариф на приоритетные бандероли массой до 250 г.
Кроме того, за каждое заказное отправление сверх платы за массу тариф вырастет на 16% до 11 грн. Стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины останется на уровне 30 грн, за 1 кг - 5 грн.
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