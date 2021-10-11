Нацкомиссия в сфере связи утвердила повышение тарифов Укрпочты с 1 декабря

Соответствующее решение размещено на сайте НКРСИ.



Согласно проекту решения регулятора, тариф на пересылку приоритетных писем или почтовых карточек массой до 50 г вырастет на 15%, до 15 грн.



Также на 15%, до 22,5 грамм, возрастет тариф на приоритетные бандероли массой до 250 г.



Кроме того, за каждое заказное отправление сверх платы за массу тариф вырастет на 16% до 11 грн. Стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины останется на уровне 30 грн, за 1 кг - 5 грн.

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