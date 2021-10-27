Нацкомиссия по ценным бумагам пополнила список подозрительных инвестпроектов еще семью компаниями
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) пополнила список сомнительных инвестиционных проектов еще семью компаниями
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
Согласно сообщению, Нацкомиссия добавила в список ненадежных инвестиционных инициатив еще семь компаний. По словам члена Комиссии Ираклия Барамии, эти компании привлекли внимание, поскольку соответствуют признакам фиктивности инвестиционного проекта, разработанным регулятором.
Так, НКЦБФР обратила внимание на неблагонадежность проектов EverFX, Freshforex, Royal Trust Group, GTTC Trade, Finvesting, Trading Global и LimeFX.
В пресс-службе также напомнили, что в случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте на сайте регулятора, потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности с помощью разработанных НКЦБФР признаков.
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