Нацкомиссия по ТЭБ и ЧС предлагает объявить школьные каникулы на неделю раньше, - Ляшко
Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству образования и науки рекомендовать школам перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября
Об этом в интервью Радио Свобода сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.
"Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс", - считает министр.
Ляшко не готов сказать, сколько продлятся каникулы.
"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения", - отметил министр.
Ляшко отметил, что каникулы или приостановления очного обучения приводит к как минимум на 15% снижение заболеваемости уже через 5 дней.
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