Нацкомиссия по ТЭБ и ЧС предлагает объявить школьные каникулы на неделю раньше, - Ляшко

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс", - считает министр.

Ляшко не готов сказать, сколько продлятся каникулы.

"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения", - отметил министр.



Ляшко отметил, что каникулы или приостановления очного обучения приводит к как минимум на 15% снижение заболеваемости уже через 5 дней.

В Херсоне с 18 октября начнутся школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19 в городе.

На Харьковщине осенние каникулы для школьников начнутся с 18 октября из-за ухудшения ситуации с COVID-19