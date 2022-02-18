Нацкомиссия по делам ЮНЕСКО осудила разрушение россиянами Ханского дворца в оккупированном Крыму под видом реставрации

Об этом сообщает пресс- служба Министерства иностранных дел Украины.

"Первому уничтожению было подвергнуто старейшее здание дворцово-паркового ансамбля - Биюк Хан Джами ("Ханская мечеть"). Осенью 2017 - зимой 2018 года, несмотря на протесты местных активистов и специалистов, с Биюк-Хан Джами была демонтирована крыша. техники и отбойных молотков повлекло за собой разрушительные вибрации стен здания мечети и многочисленные повреждения, которые уже привели к частичной потере аутентичного вида Ханской мечети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осенью 2021 оккупанты разрушили культурные наслоения в русле и его отмостке (датированной не позднее XVIII в.) реки Чурук-Су. Также разрушение испытало часть фундаментов облицовки набережной и опор мостов. Это произошло после того, как россияне "углубляли русло" Чурук-Су. Как следствие, состоялось оседание и перемещение грунта, на которые опирается северный фасад "Ханской мечети" и "Графского корпуса".

В феврале 2022 года после "реставрации" у памятника архитектуры национального значения "Графский корпус" треснула стена. Оккупационные власти заявили, что у них не было сведений о состоянии фундамента, однако, как передает МИД, эти заявления безосновательны.

"Считаем, что указанные повреждения памятников являются закономерным результатом преступной политики оккупационной власти, в частности, относительно сознательного уничтожения крымскотатарского культурного наследия, и свидетельствуют тотальное безразличие российской оккупационной администрации к сохранению исторического и культурного наследия коренного народа Крымского полуострова", - идет .

В обращении напоминают, что международное право предусматривает возложение ответственности за объекты культурного наследия на оккупированных территориях на государство-оккупанта.

"В рамках оперативного реагирования Постоянное представительство Украины при ЮНЕСКО проинформировало Генерального директора ЮНЕСКО, Центр всемирного наследия и Международный совет по охране памятников и исторических мест (ICOMOS) об указанной ситуации и призвало Организацию принять все возможные меры с целью защиты объекта "Бахчисарайский" дворец крымских ханов "от дальнейшего разрушения", - сообщают в пресс-службе.

В 2018 году полиция Украины открыла уголовное производство по факту незаконного уничтожения, разрушения и порчи памятника истории – Ханского дворца.

В феврале 2022 года на стене одного из корпусов Ханского дворца появилась большая трещина после того, как российские кафиры проводили "реставрационные работы" здания.

Как сообщалось ранее, Ханский дворец – это памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Также дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника и является кандидатом на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В октябре 2017 года кафиры передали объект в "государственную собственность"



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb