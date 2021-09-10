Нацкомиссия напомнила, что отключать электричество за долги в "красной" зоне карантина запрещено
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявила, что в "красной" зоне карантина запрещено выключать потребителям электроэнергию из-за долгов
Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
Отмечается, что 20 августа вступил в силу закон о внесении изменений в законодательство по упрощению присоединения к электросетям.
Документ в том числе вносит изменения в закон о предотвращении распространения коронавируса.
В частности, внесена норма, согласно которой на территории регионов, в которых установлена "красная" зона карантина, на период действия и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение предоставления коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в полном объеме.
Если потребитель был отключен от энергоснабжения до установления "красной" зоны, то возобновить предоставление услуги можно будет только после устранения потребителем допущенного нарушения. НКРЭКУ также напоминает о запрете взимать пеню за неуплату услуг в период действия карантина.
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