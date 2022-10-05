Нация жалких террористов, мясников и рабов
"Потемкинская деревня" продолжает шантажировать
Решение Вашингтона послать Украине больше военной помощи представляет угрозу интересам Москвы и увеличивает риск военного столкновения между Россией и Западом, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Итак, "потемкинская деревня" продолжает шантажировать:
Не хотите примириться?
Тогда хотя бы не снабжайте оружие и мы сами Украину перевоспитаем.
Поставляете?
Держите диверсию на трубопроводах. Можем повторить!
Не испугались? Ну да, а еще у нас есть ядерное оружие.
Нация жалких террористов, мясников и рабов.
Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).
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