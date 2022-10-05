Решение Вашингтона послать Украине больше военной помощи представляет угрозу интересам Москвы и увеличивает риск военного столкновения между Россией и Западом, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Итак, "потемкинская деревня" продолжает шантажировать:

Не хотите примириться?

Тогда хотя бы не снабжайте оружие и мы сами Украину перевоспитаем.

Поставляете?

Держите диверсию на трубопроводах. Можем повторить!

Не испугались? Ну да, а еще у нас есть ядерное оружие.

Нация жалких террористов, мясников и рабов.

Источник

Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал.