"Нация футбола": в прокат выходит фильм о становлении украинской сборной
27 октября в прокат выходит документальный фильм, в котором звезды украинского футбола рассказывают историю национальной сборной
Об этом сообщает Госкино.
Документальный фильм "Нация футбола" Владимира Мулы о становлении украинской сборной выходит в украинский прокат с 27 октября.
В фильме Андрей Шевченко, Олег Блохин, Йожеф Сабо, Артем Милевский, Александр Зинченко, Александр Шовковский, Руслан Ротань, Андрей Пятов, Леонид Буряк и другие звезды украинского футбола рассказывают беспрецедентную и яркую историю становления украинской сборной за последние 30 лет.
По словам автора, работа над фильмом велась больше года. Кроме интервью с футбольными звездами и самых драматических игровых моментов, большое внимание уделялось и личным архивам журналистов и репортеров, сопровождавших сборную в определенный период выступлений Национальной команды.
Лента создана Teleprostir Studio при поддержке Государственного агентства Украины по кино.
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