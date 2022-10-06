Об этом сообщает Госкино.

Документальный фильм "Нация футбола" Владимира Мулы о становлении украинской сборной выходит в украинский прокат с 27 октября.



В фильме Андрей Шевченко, Олег Блохин, Йожеф Сабо, Артем Милевский, Александр Зинченко, Александр Шовковский, Руслан Ротань, Андрей Пятов, Леонид Буряк и другие звезды украинского футбола рассказывают беспрецедентную и яркую историю становления украинской сборной за последние 30 лет.



По словам автора, работа над фильмом велась больше года. Кроме интервью с футбольными звездами и самых драматических игровых моментов, большое внимание уделялось и личным архивам журналистов и репортеров, сопровождавших сборную в определенный период выступлений Национальной команды.

Лента создана Teleprostir Studio при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

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