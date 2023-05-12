Об этом сообщает юридическая фирма Axon Partners, представляющая интересы Национального союза кинематографистов Украины (НСКУ).

Причиной и предпосылкой иска к Киевскому окружному административному суду явилось то, что Госкино Украины инициировало продление полномочий членов Совета по государственной поддержке кинематографии. Результатом такой инициативы Госкино стало постановление Кабинета Министров Украины от 07.03.2023, согласно которому полномочия Рады продлеваются на весь период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

По информации юридической компании, обоснованием действий Госкино, полученное в ответ на адвокатские запросы, невозможность агентства провести конкурс через военное положение, хотя объяснения, как это влияет, отсутствует.

В сообщении на странице Axon Partners в Facebook юристы подчеркивают, что "Госкино проводит конкурс на генерального директора Довженко-Центр в период блекаутов и массированных обстрелов. В феврале, когда угроза объективно уменьшилась, решают, что дальше так жить нельзя и больше конкурсов они не Госкино подает в Кабмин письмо и проект постановления, что "конкурс провести не можем, потому что война" и поэтому полномочия Рады нужно продлить. Такое обращение подписала первый заместитель Юлия Шевчук, а как мы уже знаем по предварительным судебным делам, то Юлия Шевчук подписывает чуть ли не все важные документы. Пожалуй, стоит уточнить, что у первого заместителя председателя Госкино нет таких полномочий".

Среди оснований для отмены постановления юристы приводят то, что "Постановление Кабмина противоречит ст. 9(1) Закона Украины О государственной поддержке кинематографии в Украине", которая на сегодня и на день принятия постановления, императивно определила, что полномочия совета прекращаются автоматически по окончании двухлетнего срока, а одни и те же лица не могут быть членом Совета два срока. Примечательно, что в закон два раза вносились изменения в декабре 2022 и эта норма осталась неизменной".

Они также подчеркивают, что "Госкино не имело полномочий подавать проект этого постановления самостоятельно, а должно было сделать это через министра Кабинета министров – Олега Немчинова, который, впрочем, не согласовал и не поддержал проект этого постановления". Кроме того, "Постановление принято без обязательных консультаций и обсуждений с общественностью, поскольку, как отметили в Госкино, проект акта не нуждается в консультациях с заинтересованными сторонами, не нуждается в общественном обсуждении. Впрочем, их отсутствие противоречит постановлению КМУ о проведении консультаций с общественностью".

Это не первый иск, в котором фигурируют инициативы Госкино. 2 мая состоялось первое заседание по иску Довженко-центра против Государственного агентства по кино.

До этого, в августе 2022 года Государственное агентство по кино выдало приказ о реорганизации Довженко-Центра.