Национальный музей Литвы собирает деньги для сохранения украинских экспонатов
Литовский национальный художественный музей начал инициативу по сбору денег, чтобы закупить упаковочные материалы и другие вещи, необходимые для сохранения музейных сокровищ Украины во время войны
Об этом пишет LRT.
Директор музея Арунас Гелунас сказал, что сбор денег проходит в сотрудничестве с благотворительным фондом Йонаса Каролиса. Деньги будут направлены для Национального художественного музея Украины в Киеве.
На следующей неделе литовский музей проведет специальные экскурсии, в частности по редко открывающимся подвалам Старого Арсенала. Там будут презентовать выставку украинских художников Софии Атлантовой и Александра Клименко "Иконы на ящиках с боеприпасами".
"Для них это огромный вызов – сохранить культурное достояние в разных городах Украины», – добавил он.
Директор сообщил, что Национальный художественный музей Украины рассматривал возможность временно перенести некоторые из самых ценных коллекций в Литву или Польшу. Однако часть коллекций и ценных произведений украинцы решили перенести в подвалы и бункеры, опасаясь, что они могут быть уничтожены российской армией во время транспортировки.
Но эти подвалы и бункеры "не имеют должного климат-контроля, как в обычных выставочных залах или более сухих помещениях на земле", – сказал Гелунас.
Поэтому для хранения музейных вещей там нужны "специальные упаковочные материалы, специальный полиэтилен, специальные негорючие ткани, фанера для ящиков и огнетушители на случай пожара, а также папка для работ на бумаге, гравюр, рисунков и фотографий".
- Напомним, Литва первой в ЕС понизила уровень дипломатических отношений с Россией. 4 апреля правительство отозвало посла из Москвы и выслало главу российской миссии.
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