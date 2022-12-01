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Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне пополнился новыми экспонатами из зоны боевых действий

1 декабря, 2022 четверг
13:17
Новости

Груз перевозили с помощью 20-тонной фуры, доставили более сотни артефактов

В Национальном Музее истории Украины во Второй мировой войне устанавливают новые экспонаты, привезенные из зоны боевых действий. Все предметы собирали на освобожденных территориях Харьковщины. Здесь и семиметровый топливный бак сбитого самолета, контейнер от ракеты БУК, крыша кабины авто, хвостовики ракет. Всего больше сотни артефактов.

“Мы должны увидеть эту картину войны и испытать все эмоции. И только тогда мы можем ретранслировать их и картинку войны перед обществом и в международном сообществе", – считает генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

Это первый общий проект Национального Музея и Новой почты. Компания привезла груз за свой счет. Учитывая масштабы – выделили 20 тонн фуру, чтобы поместились все крупногабаритные артефакты. Для музея доставка была бесплатной.

“Наибольшая часть состояла из подготовки, которая длилась месяц. Сюда входил, в частности, поиск новых экспонатов, новых частей и свидетельств. Сама перевозка была организована довольно быстро. То есть через неделю мы договорились, как все будет происходить, и через двое суток мы доставили весь груз в Киев”, – рассказывает директор по управлению репутацией Новой Почты Елена Плахова.

Теперь посетители Музея смогут увидеть орудия, которыми оккупанты принесли на украинскую землю столько горя.

“Я бы не хотела, чтобы у нас была война, но она есть. И поэтому мы должны видеть все это даже по нежеланию, сквозь боль. Смотреть на свидетельство войны, на ужас, который Россия принесла в Украину”, – добавляет Елена Плахова.

Для Украины важно создавать честную память об этой войне, говорят в компании. Для этого и нужно собирать показания: фото-, видео-, физические экспонаты. Чтобы у общества сформировалось четкое и правильное понимание войны — кто враг, кто напал на Украину, и какие преступления были совершены. Итак, в планах Новой почты – приобщиться к созданию одной из выставок в помещении Музея.

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