Национальный мультитест можно будет сдать по меньшей мере в 21 стране мира, - МОН
21 страна мира уже подтвердила проведение основной сессии национального мультипредметного теста: переговоры с отдельными загранучреждениями продолжаются
Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.
В МОН подтвердили, что основную сессию НМТ можно будет составить в таких странах: Австрия, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Германия, Польша, Португалия, Румыния, США, Финляндия, Франция, Чехия и Швеция.
Также ученики, нуждающиеся в участии в дополнительной сессии, смогут сдать тест в Испании, Италии, Германии, Польше и Чехии.
"При регистрации с 3 апреля по 3 мая включительно поступающие, которые планируют сдавать тестирование за границей, смогут выбрать из предоставленного перечня самый удобный для доезда населенный пункт. Если появится более удобная для участника локация, до 7 мая включительно можно изменить регистрационные данные и выбрать более близкий к местонахождению населенный пункт. О новых локациях будет сообщено на сайте УЦОКО", - утвердили в министерстве.
Отмечается, что за пределами Украины есть ограничения по возможному количеству участников мультитеста: в министерстве призвали не медлить с регистрацией, пока есть места.
"НМТ за границей будет проведен таким же образом, как и в Украине: в специально оборудованных временных экзаменационных центрах, где с участниками будут работать украиноязычные педагоги, обученные украинскими экспертами. То есть вступительные испытания традиционно будут проходить на основе прозрачности и справедливости - независимо от того, где именно участники их будут сдавать", - добавили в МОН.
- Напомним, заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире Еспресо сообщила, что дети с оккупированных территорий и зон активных боевых действий могут поступать в вузы по квоте, без сдачи НМТ.
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