Национальный художественный музей в Киеве возобновляет работу: там состоится кинопоказ и выставка
После долгого перерыва Национальный художественный музей в Киеве снова откроет двери посетителям. В частности, в четверг, 28 сентября, там состоится просмотр и обсуждение документального фильма о художнике Иване Мясоедове "Сад богов"
Об этом сообщили на странице музея в Facebook.
"Друзья, после небольшой паузы мы возвращаемся к вам с замечательными новостями! Уже на этой неделе мы снова открываем двери для наших посетителей. Вас ждет трехдневное событие, объединяющее кинопоказы, выставку и обсуждение", - говорится в сообщении.
В центре музейного события будет кинолента Артура Арояна и Елены Мушинской "Сад богов" 2021 года. Это документальный фильм, посвященный полтавскому периоду жизни художника Ивана Мясоедова с середины 1890-х и до 1919-го года.
Главные акценты ленты – становление художника, его непростые отношения с отцом и обществом, создание первого в Полтаве неформального художественного объединения "Сад богов".
Фото: Национальный художественный музей / фейсбук
В течение трех дней, в частности 28–30 сентября, в музее пройдет эксклюзивный кинопоказ этой ленты, сопровождаемый выставкой и разговорами с художниками и учеными.
На выставке будут представлены уникальные архивные материалы и фотографии Ивана Мясоедова, цифровой архив работ из коллекции Национального художественного музея, а также две работы Всеволода Максимовича - "Царь-девица" из экспозиции музея и "Рыцарь в лесу", который до сих пор очень редко экспонировался. Вскоре эти два произведения поедут в Вену на международную выставку, посвященную украинскому стилю.
Так, 28 сентября в 17:00 состоится сам кинопоказ фильма "Сад богов" и разговор со съемочной группой с участием режиссера Артура Арояна. На следующий день - еще один показ кино и разговор со специалистами Национального музея о произведениях и архивных материалах, представленных на выставке
В субботу, 30 сентября, можно будет обсудить документальную ленту с куратором проекта "Сад после богов" Антоном Усановым и старшим научным сотрудником отдела искусства XX–XXI веков художественного музея Анной Алиевой.
Выставка открыта для посещения 28–30 сентября с 12:00 до 17:00. Стоимость посещения только выставки составляет 50 грн.
Стоимость посещения событий – 100 грн. В стоимость билета входит посещение выставки, кинопоказа и обсуждение.
В организации отметили, что по техническим причинам в музее временно недоступна оплата картой. Расчет возможен наличными или переводом на карту. Попасть в музей можно через служебный вход, расположенный с тыльной стороны здания.
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