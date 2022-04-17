Национальный дефолт России – это только вопрос времени, – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Национальный дефолт России – это лишь вопрос времени, поскольку европейские санкции против РФ с каждой неделей все глубже проникают в экономику страны
Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Bild .
"Санкции с каждой неделей все глубже проникают в российскую экономику: экспорт в Россию упал на 70%. 700 российских самолетов потеряли свои лицензии из-за отсутствия запчастей и обновлений программного обеспечения", – рассказала она.
Сотни больших компаний и тысячи профессионалов отворачиваются от РФ. Согласно текущим прогнозам, валовой внутренний продукт России сократится на 11%. Поэтому национальный дефолт России – только вопрос времени. По словам главы Еврокомиссии, российский диктатор Владимир Путин также уничтожает войной против Украины свою страну и будущее ее народа.
- Отметим, что агентство кредитных рейтингов S&P объявило о том, что Россия допустила выборочный дефолт по внешнему долгу.
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