Национальный банк Украины провоцирует инфляцию, – экономист Несходовский
Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что Национальный банк провоцирует инфляцию в Украине
Эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".
"Национальный банк Украины сейчас провоцирует инфляцию из-за того, что вынужден выкупать облигации внутреннего государственного займа. Ведь никто другой не будет их покупать: банки имеют депозитные сертификаты 23%, население имеет депозиты под 18%. Так что никто не будет покупать облигации внутреннего государственного займа по 11 %", - отметил Несходовский.
Экономист уверен, что Нацбанк не действует в интересах государства в условиях войны.
"НБУ не имеет ответственности перед государственными интересами. Надо думать не только о собственных интересах, но и об интересах государства. Нацбанк не имеет права диктовать в таких условиях ситуацию", - отметил Илья Несходовский.
- 21 июня НБУ обнародовал отчет о финансовой стабильности, в котором говорится, что экономика Украины из-за войны, развязанной Россией, упадет по меньшей мере на треть в 2022 году , а темпы ее восстановления будут зависеть от продолжительности войны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.48
Покупка 34.48Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное