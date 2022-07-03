Эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Национальный банк Украины сейчас провоцирует инфляцию из-за того, что вынужден выкупать облигации внутреннего государственного займа. Ведь никто другой не будет их покупать: банки имеют депозитные сертификаты 23%, население имеет депозиты под 18%. Так что никто не будет покупать облигации внутреннего государственного займа по 11 %", - отметил Несходовский.

Экономист уверен, что Нацбанк не действует в интересах государства в условиях войны.

"НБУ не имеет ответственности перед государственными интересами. Надо думать не только о собственных интересах, но и об интересах государства. Нацбанк не имеет права диктовать в таких условиях ситуацию", - отметил Илья Несходовский.

21 июня НБУ обнародовал отчет о финансовой стабильности, в котором говорится, что экономика Украины из-за войны, развязанной Россией, упадет по меньшей мере на треть в 2022 году , а темпы ее восстановления будут зависеть от продолжительности войны.

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