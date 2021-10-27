Национальный антидопинговый центр Украины обвинили в нарушении правил WADA
Всемирное антидопинговое агентство обнародовало отчет о нарушении правил Национальным антидопинговым центром Украины
Об этом сообщает официальный сайт WADA .
Расследование под названием "Операция Геркулес" было начато в 2019 году и показало, что НАДЦУ с 2012 года мог заранее сообщать спортсменам о сборе допинг-проб.
"Есть убедительные и подтвержденные данные о том, что НАДЦУ связывался со спортсменами или их тренерами, чтобы просить их явиться на следующий день для тестирования. Полученные данные свидетельствуют о том, что организация часто могла использовать эту практику перед важными международными соревнованиями, были случаи, когда вся национальная команда по отдельно взятому виду спорта присутствовала в НАДЦУ, ожидая тестирования", – рассказал глава департамента расследований WADA Гюнтер Янгер.
Отмечается, что в 2021 году НАДЦУ сообщил о шести пробах, взятых в соревновательный период, однако на самом деле они были сданы во внесоревновательное время. Это якобы делалось для того, чтобы спортсмен выполнил норматив относительно необходимого количества внесоревновательных тестов перед Олимпиадой-2020 в Токио.
WADA в ближайшее время должно принять решение по результатам этого расследования. Относительно НАЦА возбужден процесс по его соответствию кодексу WADA.
- Напомним, 13 июля стало известно, что украинский гимнаст Олег Верняев был дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенных препаратов.
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