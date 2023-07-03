Национальные оборонные предприятия призывают премьера остановить срыв закупок для нужд украинской армии
Национальная ассоциация оборонной промышленности обратилась к главе правительства Денису Шмыгалю с открытым письмом, в котором предлагает внести изменения в скандальное правительственное постановление №335
Открытое письмо располагает Еспресо.
Именно на основании этого документа Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) требует от поставщиков Минобороны вернуть 2,5 млрд. грн. Поскольку в постановлении отсутствовал термин "прибыль", все, что получили частные и государственные компании, сотрудничая с Минобороны, ГАСУ расценила как "ущерб государству".
Министр обороны Украины Алексей Резников уже назвал выводы ГАСУ "аудитом, отдаляющим Победу".
"Пока мы имеем именно такую ситуацию, когда абсурдные выводы Госаудитслужбы создали огромные проблемы и украинской армии, и украинскому бизнесу", - отметил Резников.
Предприятия-участники национальной ассоциации оборонной промышленности Украины предлагают устранить юридическую коллизию, уточнив в постановлении №335, что "цена товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны в условиях военного положения состоит из экономически обоснованных расходов и прибыли исполнителей государственных контрактов".
Накануне, член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая сообщила , что по ее информации, вместо внесения изменений в постановление №335 Кабмин планирует признать его утратившим силу. А это чревато полной блокировкой всех закупок для Минобороны - от оружия до продовольствия.
“Со всех поставщиков будет взыскана сумма прибыли. И ни один адекватный бизнес больше не пойдет в сотрудничество с Минобороны”, - отметила Яровая.
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