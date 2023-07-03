Национальные оборонные предприятия призывают премьера остановить срыв закупок для нужд украинской армии

Открытое письмо располагает Еспресо.

Именно на основании этого документа Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) требует от поставщиков Минобороны вернуть 2,5 млрд. грн. Поскольку в постановлении отсутствовал термин "прибыль", все, что получили частные и государственные компании, сотрудничая с Минобороны, ГАСУ расценила как "ущерб государству".

Министр обороны Украины Алексей Резников уже назвал выводы ГАСУ "аудитом, отдаляющим Победу".

"Пока мы имеем именно такую ситуацию, когда абсурдные выводы Госаудитслужбы создали огромные проблемы и украинской армии, и украинскому бизнесу", - отметил Резников.

Предприятия-участники национальной ассоциации оборонной промышленности Украины предлагают устранить юридическую коллизию, уточнив в постановлении №335, что "цена товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны в условиях военного положения состоит из экономически обоснованных расходов и прибыли исполнителей государственных контрактов".

Накануне, член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая сообщила , что по ее информации, вместо внесения изменений в постановление №335 Кабмин планирует признать его утратившим силу. А это чревато полной блокировкой всех закупок для Минобороны - от оружия до продовольствия.

“Со всех поставщиков будет взыскана сумма прибыли. И ни один адекватный бизнес больше не пойдет в сотрудничество с Минобороны”, - отметила Яровая.