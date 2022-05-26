Национальное информбюро запустило горячую линию по розыску пленных и пропавших во время войны

Об этом сообщила в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Если разыскиваете попавших в плен родственников, исчезли во время войны - обращайтесь на горячую линию Национального информационного бюро 1648 или +380442878165 (звонки из-за границы)", - говорится в сообщении.

Национальное информационное бюро создано по решению правительства от 17 марта 2022 года. Бюро создано для сбора данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе мирных жителей.

Предполагается, что деятельность Бюро, в частности, поможет активизировать процесс обмена пленными и телами погибших, а также засвидетельствовать преступления России в Украине.

Бюро действует в соответствии с международно-гуманитарным правом, в частности ст. 122 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными (III) и ст. 136 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны (IV).

Ранее Нацполиция запустила дополнительный номер горячей линии по поиску погибших и пропавших 0 800 21 21 51.