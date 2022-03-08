Национальное движение на юге Украины как страшный сон для России, - Владимир Зеленский
В Причерноморье развернулось такое мощное проявление украинскости, которого там никогда еще не видели.
Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины, передает Эспрессо.TV .
"Тот, кто повторял об одном народе, точно не рассчитывал на такую реакцию украинцев на юге Украины. Там развернулось такое национальное движение, такое мощное проявление украинскости, которое мы никогда еще не видели и какое для России, как страшный сон. Они забыли, что мы не боимся автозаков и дубинок, не боимся танков, не боимся пулеметов, когда на нашей стороне правда", - отметил глава государства.
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