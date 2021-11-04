Национальная сеть супермаркетов основала инициативу "Вакцинированный и безопасный для вас"

Назначение значков - еще раз известить покупателей о том, что работник вакцинирован. Именно поэтому в фирменных магазинах можно совершать безопасные покупки. А массовую вакцинацию работников против коронавируса руководство проводило еще до наступления новой волны пандемии. Такое новшество уже успели оценить покупатели. Например, покупательница Марина Боровик еще с самого начала пандемии ковида делает все, чтобы уменьшить риски заражения. Поэтому очень заботится о своей безопасности в людных местах.



“Я постоянный покупатель этого магазина. Я вообще не понимала, как появляться теперь здесь, потому что супермаркеты - это место, где большое скопление народа, и я волновалась. Сегодня я пришла за покупками и очень приятно была удивлена тем, что увидела - у всех сотрудников есть значки, что они вакцинированы и безопасны для нас. После этого я уже поняла, что сюда можно ходить и не бояться, что можешь заболеть ковидом”.



Компания "АТБ" заблаговременно позаботилась о здоровье своих сотрудников и клиентов. С началом пандемии все работают только в защитных масках, перчатках и очках. Об этом говорит и товаровед сети фирменных магазинов Ольга Филоненко.



“В период пандемии сеть национального масштаба АТБ обеспечивает всем посетителям максимальную безопасность, а именно: обязательная почасовая обработка помещения и торгового оборудования, индивидуальная защита персонала и обязательная вакцинация. Сегодня на предприятии работают около 70 тысяч человек. Магазины нашей сети знают и любят по всей стране. Поэтому мы стараемся, чтобы наши покупатели всегда оставались довольны покупками и в условиях пандемии были уверены в своей безопасности”.



Привиты около 85% сотрудников украинской торговой сети. Обе дозы вакцины получила и продавец-консультант сети фирменных магазинов Наталья Невмержицкая.



“С самого начала, когда мы попали в “красную" зону, нам выдали и маски, и перчатки, чтобы мы были в безопасности, чтобы мы не заболели. А сейчас мы уже все вакцинированы, ведь беспокоимся не только о себе, но и об окружающих.



Нам выдали такие значки, означающие безопасное обслуживание, чтобы покупатели видели, что мы вакцинировались ради них, и не беспокоились, что мы можем их заразить, и поэтому у нас безопасная зона торговли".



Такие значки о вакцинации вскоре наденут все работники в 1275 супермаркетах сети по всей стране.