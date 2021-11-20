Национальная сеть супермаркетов к 30-летию Независимости Украины высадила 45 гектаров леса

Как социально ориентированный бизнес, корпорация уделяет особое внимание экологии. Нынешний подарок – 45 га лесных насаждений – станет хорошим наследием для улучшения состояния окружающей среды во многих регионах Украины. Для лесных хозяйств закупили 180 тысяч саженцев и сеянцев деревьев.

"

Эко-инициативы, эко-сознание на сегодняшний день является базовой составляющей устойчивого бизнеса и развития устойчивого бизнеса не только в Украине, но и в целом в мире

"

, - считает директор

"

Всеукраинского благотворительного фонда АТБ

"

Сергей Демченко.

Для реализации этого проекта Благотворительный фонд "АТБ" выделил 1 млн. 360 тыс. гривен. Высадка идет в Николаевской, Запорожской, Ивано-Франковской областях, а также на подконтрольной Украине части Луганщины. Инициативу реализуют совместно с областными государственными лесхозами и Госагентством лесных ресурсов.

" Полностью оплачена подготовка почвы, стоимость посадочного материала, работы по высадке, подвоз людей. Это полностью инициатива и оплата компании АТБ. Сейчас уже заканчиваем на последней площади, с 5 гектаров эта площадь 4,3 Га. И мы заканчиваем уже высадку в этом году, на финальной стадии находимся

”

, – говорит Директор ГП «Николаевское лесное хозяйство

»

Николай Гордиенко.

Инициатива встретила живой отклик со стороны лесных хозяйств. Поэтому вместо анонсированных к 30-летнему юбилею Украины 30 гектаров высадили целых 45!

" Эта инициатива будет продолжена на следующий год еще в более масштабном варианте. Мы планируем распространить эту инициативу на все регионы нашего государства. И во всех регионах высадить новые леса, новые парки

”

, - отмечает Сергей Демченко.