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Национальная сеть супермаркетов к 30-летию Независимости Украины высадила 45 гектаров леса
В украинских лесничествах началась активная фаза высадки саженцев молодых деревьев, подаренных к 30-летию Независимости Украины лидером отечественного ритейла – АТБ
Как социально ориентированный бизнес, корпорация уделяет особое внимание экологии. Нынешний подарок – 45 га лесных насаждений – станет хорошим наследием для улучшения состояния окружающей среды во многих регионах Украины. Для лесных хозяйств закупили 180 тысяч саженцев и сеянцев деревьев.
" Эко-инициативы, эко-сознание на сегодняшний день является базовой составляющей устойчивого бизнеса и развития устойчивого бизнеса не только в Украине, но и в целом в мире " , - считает директор " Всеукраинского благотворительного фонда АТБ" Сергей Демченко.
Для реализации этого проекта Благотворительный фонд "АТБ" выделил 1 млн. 360 тыс. гривен. Высадка идет в Николаевской, Запорожской, Ивано-Франковской областях, а также на подконтрольной Украине части Луганщины. Инициативу реализуют совместно с областными государственными лесхозами и Госагентством лесных ресурсов.
"Полностью оплачена подготовка почвы, стоимость посадочного материала, работы по высадке, подвоз людей. Это полностью инициатива и оплата компании АТБ. Сейчас уже заканчиваем на последней площади, с 5 гектаров эта площадь 4,3 Га. И мы заканчиваем уже высадку в этом году, на финальной стадии находимся ” , – говорит Директор ГП «Николаевское лесное хозяйство » Николай Гордиенко.
Инициатива встретила живой отклик со стороны лесных хозяйств. Поэтому вместо анонсированных к 30-летнему юбилею Украины 30 гектаров высадили целых 45!
"Эта инициатива будет продолжена на следующий год еще в более масштабном варианте. Мы планируем распространить эту инициативу на все регионы нашего государства. И во всех регионах высадить новые леса, новые парки ” , - отмечает Сергей Демченко.
В каждом из 24 регионов, а это 1281 магазин в 337 населенных пунктах страны, АТБ является важным инфраструктурным объектом, обеспечивает налоговыми поступлениями бюджеты всех уровней, реализует благотворительные и экологические проекты, а также социальные инициативы.
" Эко-инициативы, эко-сознание на сегодняшний день является базовой составляющей устойчивого бизнеса и развития устойчивого бизнеса не только в Украине, но и в целом в мире " , - считает директор " Всеукраинского благотворительного фонда АТБ" Сергей Демченко.
Для реализации этого проекта Благотворительный фонд "АТБ" выделил 1 млн. 360 тыс. гривен. Высадка идет в Николаевской, Запорожской, Ивано-Франковской областях, а также на подконтрольной Украине части Луганщины. Инициативу реализуют совместно с областными государственными лесхозами и Госагентством лесных ресурсов.
"Полностью оплачена подготовка почвы, стоимость посадочного материала, работы по высадке, подвоз людей. Это полностью инициатива и оплата компании АТБ. Сейчас уже заканчиваем на последней площади, с 5 гектаров эта площадь 4,3 Га. И мы заканчиваем уже высадку в этом году, на финальной стадии находимся ” , – говорит Директор ГП «Николаевское лесное хозяйство » Николай Гордиенко.
Инициатива встретила живой отклик со стороны лесных хозяйств. Поэтому вместо анонсированных к 30-летнему юбилею Украины 30 гектаров высадили целых 45!
"Эта инициатива будет продолжена на следующий год еще в более масштабном варианте. Мы планируем распространить эту инициативу на все регионы нашего государства. И во всех регионах высадить новые леса, новые парки ” , - отмечает Сергей Демченко.
В каждом из 24 регионов, а это 1281 магазин в 337 населенных пунктах страны, АТБ является важным инфраструктурным объектом, обеспечивает налоговыми поступлениями бюджеты всех уровней, реализует благотворительные и экологические проекты, а также социальные инициативы.
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