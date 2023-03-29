Национальная сеть АЗК отправила на передовую очередные 20 новых надежных внедорожников

На фронт отправили 75 внедорожников, более 650 тысяч литров горючего. Очередные 20 пик-апов уехали на передовую. А еще наши защитники получили квадракоптеры, радиостанции, тепловизоры, генераторы, солнечные батареи, зимнюю одежду, компьютерную технику и другое снаряжение. Внедорожники L200 – мобильные, универсальные, высокопроходные и могут выполнять сверхсложные задачи в зоне боевых действий, – говорят наши военные.

“Поддержка украинского бизнеса очень важна для всех военных, защищающих наше государство. Есть большое количество потерянных транспортных средств, разбиты и повреждены. Без них сложно в полной мере полноценно выполнять боевые задания. Поэтому эта поддержка она очень важна, и мы благодарим за нее. Эти машины очень удобны, мобильны и универсальны. Они предоставляют дополнительные возможности как для передвижения небольших групп со специальными задачами, так и для перевозки груза и вспомогательного имущества”, - отметил заместитель руководителя департамента полиции особого назначения НПУ “Лют” полковник Роман Полищук.

Национальной сети UPG исполняется 20 лет. Впрочем, война – не время для празднования юбилеев! Задачи другие. Говорят в компании. Отстроить бизнес, сохранить рабочие места, полностью переориентироваться на новых поставщиков горючего и наладить собственную логистику. Выстоять и это самое главное. Таковы главные задачи.

“Мы очень благодарны военным за то, что с каждым днем наши ребята приближают нашу Победу. Вы даете нам возможность внести также свой маленький вклад в приближение этого дня! Как и каждый из украинцев, с первого дня полномасштабного вторжения мы помогали украинской армии. И сейчас мы отправляем нашим военным, нашим защитникам очередную партию из 20-ти современных авто L200”, - говорит директор по маркетингу компании UPG Надежда Ганулич-Манукян.

Сеть на 100 процентов закрыла собственные логистические нужды, оперируя самым большим парком бензовозов в Украине — а это почти 450 автомобилей. А еще пригодились железнодорожные цистерны и терминалы по хранению и перевалке нефтепродуктов в Европе. Последние закупили у Польши. Это поддерживает украинский энергетический фронт и позволяет стабильно снабжать нашу страну качественным европейским топливом.