Национальная сеть АЗК открыла Благотворительный фонд для помощи ВСУ

Национальная сеть автозаправочных комплексов "БРСМ-Нефть" открыла Благотворительный Фонд, который будет оказывать помощь украинской армии. Присоединиться к сбору может каждый постоянный клиент АЗК. Для этого была создана возможность перечислить часть своей скидки, при оплате за горючее, на счет БФ. Руководство компании постоянно ведет переговоры с военными, поэтому знает их первоочередные потребности в оснащении армии, - рассказывает директор по стратегическому маркетингу Александр Мельничук.



“Каждый наш клиент сможет вносить свой персональный вклад в победу в один клик. Для этого участники программы лояльности BRSM PLUS сами выбирают процент от своей скидки на горючее, которое будет передаваться на нужды ВСУ. Можно поддержать военных и прямым переводом средств на реквизиты благотворительного фонда. Они указаны на сайте blagobrsm.com .

Мы уже составили предварительный перечень, в чем нуждаются в украинские воины. Это бронежелеты, тепловизоры, тактические перчатки и многие другие вещи. К примеру, впереди зима. И наших воинов как минимум нужно переодеть”, – рассказывает Александр Мельничук, директор по стратегическому маркетингу сети АЗК «БРСМ-Нефть».



С начала боевых действий сеть потеряла 14 автозаправок, которые разгромлены до отказа. Но большинство из них, а это почти 200, продолжает работать. С 24 февраля работа практически не прекращалась. Особенно жаркими были первые дни войны. Когда люди массово эвакуировались.

“Хотя рядом уже были слышны взрывы, мы стояли на своих рабочих местах. Очереди машин в Киевской области были просто безумны, люди ждали по 4-5 часов. Поэтому наша работа не прекращалась ни на минуту. Работники не могли даже оторваться, чтобы ответить на телефонные звонки своих близких”, - рассказывает оператор АЗК в селе Милая Надежда Здоренко.





Компания "БРСМ-Нефть" поддерживает украинскую армию с самого начала войны. На нужды критической транспортной инфраструктуры было выделено почти 600 тысяч литров горючего. Активно наполняли баки как карет скорой помощи, так и авто Вооруженных Сил Украины. Вклад в Победу вносят и ее работники-волонтеры. Отдел строительства перепрофилировался по производству рекламных бегов бордов на производство защитных ежей от врага. Также компания открыла временные хостелы, чтобы предоставить убежище для временно вынужденных переселенцев.