Национальная полиция расследует 95% военных преступлений РФ, - МВД
Глава МВД Денис Монастырский заявил, что Национальная полиция Украины расследует 95% военных преступлений РФ
Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Денис Монастырский в эфире общенационального телемарафона.
В настоящее время в Украине находится прокурор Карим Хан, отвечающий в Международном уголовном суде за сбор доказательств военных преступлений, совершенных на территории Украины.
"Нацполиция первой прибывает на место события, фиксирует правонарушения и совершает всю эту масштабную работу. Она потом ляжет в основу уголовных производств и приговоров для военных РФ, которые совершали те военные преступления, которые мы все видели в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке и многих других местах. Сегодня прокуроры посмотрели примеры разрушенных домов в Бородянке, в то время, когда Государственная служба по чрезвычайным ситуациям извлекала тела погибших из-под завалов", - сказал министр Монастырский.
В МВД подчеркнули, что Национальная полиция расследует 95% военных преступлений РФ в Украине.
- 14 апреля Денис Монастырский сообщил, что во время бегства из Чернобыльской зоны отчуждения российские кафиры ограбили полицейский участок и забрали с собой радиоактивные предметы, которые правоохранители изымали у сталкеров.
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