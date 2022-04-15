Национальная полиция расследует 95% военных преступлений РФ, - МВД

Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Денис Монастырский в эфире общенационального телемарафона.



В настоящее время в Украине находится прокурор Карим Хан, отвечающий в Международном уголовном суде за сбор доказательств военных преступлений, совершенных на территории Украины.



"Нацполиция первой прибывает на место события, фиксирует правонарушения и совершает всю эту масштабную работу. Она потом ляжет в основу уголовных производств и приговоров для военных РФ, которые совершали те военные преступления, которые мы все видели в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке и многих других местах. Сегодня прокуроры посмотрели примеры разрушенных домов в Бородянке, в то время, когда Государственная служба по чрезвычайным ситуациям извлекала тела погибших из-под завалов", - сказал министр Монастырский.



В МВД подчеркнули, что Национальная полиция расследует 95% военных преступлений РФ в Украине.





14 апреля Денис Монастырский сообщил, что во время бегства из Чернобыльской зоны отчуждения российские кафиры ограбили полицейский участок и забрали с собой радиоактивные предметы, которые правоохранители изымали у сталкеров.

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