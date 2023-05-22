Национальная оперетта Украины приглашает представителей СМИ на пресс-конференцию по случаю премьеры мюзикла "Тигроловы"

Сценическая редакция мюзикла принадлежит команде Национальной оперетты Украины.

Либретто: Кирилл Бескоровайный, Антон Гуманюк;

Композиторы: Кирилл Бескоровайный, Антон Гуманюк, Богдан Решетилов.

"Смелые всегда имеют счастье" – важный посыл, способный вдохновить и побуждать к решительным действиям. При этом не растерять свой внутренний мир и сохранить в себе человека – самодостаточного, полноценного и свободного, который сможет проявить свою жизненную позицию и победить зло.

Главный герой - молодой украинский инженер-авиатор Григорий Многогрешный, правнук гетмана Демьяна Многогрешного, находит в себе силы бросить вызов жестокой системе, выдержать сверхтяжелые испытания, победить отчаяние и безысходность, выстоять и сохранить человечность, преодолевая препятствия на пути к пути.

Богдан Струтинский, генеральный директор-художественный руководитель театра:

"Пора возвращать величественным украинским именам настоящее место в истории. Это те фигуры, которые прошли долгий период от забвения до бессмертия. К таким относится украинский писатель, публицист Иван Багряный.

Мюзикл "Тигроловы" на главной сцене Национальной оперетты Украины как гимн (призыв) возвращения домой, к основам самоидентификации".

Сергей Павлюк, режиссер-постановщик:

"Раньше, я уже имел дело с творчеством Багряного, когда ставил "Сад Гетсиманский" в Черкассах. Именно поэтому, когда Богдан Струтинский предложил работу над спектаклем "Тигроловы", я сразу согласился.

Это будет не драматический спектакль, а мюзикл. В этом и заключались некоторые сложности и вызовы. Главное, что в сценарии есть любовь, свобода и жажда жизни".

Александр Билозуб, художник-постановщик:

«Воплотить такой знаменитый роман на сцене – очень непросто, ведь это большой эпохальный отрезок времени, конкретные судьбы людей.

И это движение строится на динамике нашей жизни сегодня. Отрезок времени, военный год, который проживают украинцы каждый день. Поэтому это динамическое время заставляет создавать такие динамические проекты - с другим мышлением».

Кирилл Бескровный, композитор:

"Над мюзиклом мы с Антоном Гуманюком начали работу еще в мае 2018 года, увлекшись книгой Ивана Багряного "Тигроловы" и бродвейскими мюзиклами. Впоследствии мы показали демоверсии песен и либретто Богдану Струтинскому и команде оперетты. Они поверили в постановку. Поверили в постановку. Совместно мы доработали песни, Богдан превратил демозаписи в партитуры, дописал новые.У нас действительно вышла синергия. Пять лет назад мы и не могли бы представить, что премьера будет происходить во время полномасштабного вторжения России в Украину. Но именно в это время история, которую описал Иван Багряный, чувствуется наиболее близко: это мюзикл о борьбе за свободу и независимость, о несгибаемости и, наконец, о победе света над тьмой.

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Будем искренне благодарны за информационную поддержку события и с нетерпением ждем премьеры!