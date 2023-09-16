Национальная оперетта Украины открыла 89-й театральный сезон
В этом сезоне Национальная оперетта Украины восстанавливает мировой мюзикл "Звуки музыки" Ричарда Роджерса, мюзикл "Семейка Адамсов" Э. Липпа и оперетта И. Кальмана "Баядера"
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
Сообщается, что Национальная оперетта Украины открыла новый, 89-й, театральный сезон. На Гала-концерте, приуроченном к открытию сезона, прозвучали лучшие произведения мировой классики, шедевры любимых оперетт, хиты европейских мюзиклов и песни украинских композиторов.
"Украинская сцена от сезона к сезону обогащает нашу силу духа, дает нам уверенность в нашей верности традициям, высокому искусству, в верности нашей Родине. Искусство объединяет не только художников на сцене, но и всех людей, несущих истинные ценности", — заявил вр.и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.
В сообщении говорится, что в этом сезоне восстанавливается мировой мюзикл "Звуки музыки" Ричарда Роджерса, мюзикл "Семейка Адамсов" Э. Липпа и оперетта И. Кальмана "Баядера".
В частности, запланировано проведение совместного гала-концерта "Вечер испанских сарсуэл". После многих лет переговоров, Национальная оперетта Украины получила лицензию на показ мюзикла "Чикаго" Джона Кандера.
Традиционно в Национальной оперетте Украины состоятся концерты: "Вечер мюзикла", "Штраус в оперетте", "Рождественские встречи", "Музыка из кинофильмов", "Тебе, любимой", "Музыка сердец" и другие.
- 8 сентября состоялось открытие 25 Международного театрального фестиваля "Мельпомена Таврии" в Херсоне. В этом году он будет проходить частично в Херсоне, а также в Португалии, Турции, Словакии и Германии с 8 по 16 сентября под лозунгом "Мы дома".
- После трагических событий, произошедших 19 августа, Черниговский областной академический театр все же присоединятся к фестивалю "Мельпомена Таврии".
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