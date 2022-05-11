Национальная опера Украины возобновила работу
Первые спектакли в Национальной опере Украины пройдут 21 и 22 мая
Об этом сообщили на официальном сайте Национальной оперы Украины.
Ближайшие представления запланированы 21 и 22 мая.
Среди них:
"Севильский цирюльник" - суббота, 21 мая;
"Наталка Полтавка" – воскресенье, 22 мая (без антракта);
"Риголетто" – суббота, 28 мая;
"Служанка-госпожа" - воскресенье, 29 мая.
- Напомним, в берлинском артцентре откроют выставку "Захваченный дом" (The Captured House) о войне в Украине. В Минкультуры сообщили, что выставку дополнят последние репортажные кадры Макса Левина об эвакуации Ирпеня и серия снимков "Мариуполь" Евгения Малолетки. После Берлина экспозицию будут демонстрировать в Париже, Риме и Амстердаме.
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