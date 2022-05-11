Об этом сообщили на официальном сайте Национальной оперы Украины.



Ближайшие представления запланированы 21 и 22 мая.

Среди них:

"Севильский цирюльник" - суббота, 21 мая;

"Наталка Полтавка" – воскресенье, 22 мая (без антракта);

"Риголетто" – суббота, 28 мая;

"Служанка-госпожа" - воскресенье, 29 мая.

Напомним, в берлинском артцентре откроют выставку "Захваченный дом" (The Captured House) о войне в Украине. В Минкультуры сообщили, что выставку дополнят последние репортажные кадры Макса Левина об эвакуации Ирпеня и серия снимков "Мариуполь" Евгения Малолетки. После Берлина экспозицию будут демонстрировать в Париже, Риме и Амстердаме.

В случае воздушной тревоги зрители будут приглашены во временное укрытие.

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