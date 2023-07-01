Об этом говорится на официальном сайте Украинской киноакадемии.

В этом году в длинный список кинопремии вошло 58 фильмов. Среди них 14 полнометражных игровых и столько же документальных, 16 короткометражных игровых, 7 короткометражных документальных, 4 анимационных фильма и 3 сериала.

В номинации "Лучший фильм" представлены 5 фильмов:

"Видение бабочки", режиссер Максим Наконечный, продюсер Дарья Бассель и Елизавета Смит

"Отблеск", режиссер Валентин Васянович, продюсеры Владимир Яценко, Анна Яценко, Валентин Васянович и Ия Мыслицкая

"Клондайк", режиссер Марина Эр Горбач, продюсеры Святослав Булаковский, Марина Эр Горбач

"Люксембург, Люксембург", режиссер Антонио Лукич, продюсеры Владимир Яценко, Анна Яценко

"Памфир", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук, продюсеры Александра Костина, Евгения Яцута, Артем Колюбаев и Алена Тимошенко

За "Лучшую режиссерскую работу" (Премия им. Ю. Г. Ильенко) будут соревноваться:

Марина Эр Горбач ("Клондайк")

Антонио Лукич (Люксембург, Люксембург)

Дмитрий Сухолиткий-Собчук (Памфир)

В номинации "Лучшая мужская роль" представлены:

Роман Луцкий ("Отблеск")

Амиль и Рамиль Насировы ("Люксембург, Люксембург")

Сергей Шадрин ("Клондайк")

Александр Яцентюк ("Памфир")

В номинации "Лучшая женская роль" соревнуются:

Рита Бурковская ("Видение бабочки")

Соломия Кириллова ("Памфир")

Оксана Черкашина (Клондайк)

"Лучшая мужская роль второго плана":

Юрий Издрык (“Я и Феликс”)

Иван Шаран ("Памфир")

Александр Ярема ("Памфир")

"Лучшая женская роль второго плана":

Наталья Ворожбит ("Видение бабочки")

Наталья Гнитий ("Люксембург, Люксембург")

Елена Хохлаткина ("Памфир")

За награду в номинации "Лучший документальный фильм" соревнуются:

"День Украинского Добровольца", режиссер Владимир Тихий, продюсеры Игорь Савиченко и Владимир Тихий

"Хрупкая Память", режиссер Игорь Иванько, продюсеры Александра Братищенко, Мария Пономарева и Игорь Иванько

"Мы не погаснем", режиссеры Алиса Коваленко, продюсеры Валерий Калмыков, Алексей Кобелев, Яна Калмыкова

"Лучший короткометражный документальный фильм":

"Литургия противотанковых препятствий", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук, прод. Александра Сорохан, Дмитрий Сухолиткий-Собчук

“Крепость Мариуполь. Последний день на Азовстали”, режиссеры Юлия Гонтарук, Дмитрий (Орест) Козацкий, продюсер Юлия Гонтарук

"Я не хотела делать фильм о войне", режиссер Надежда Парфан

"Лучший короткометражный игровой фильм" (Премия им. Ю. А. Минзянова):

"ГКЧП", режиссер Аркадий Непиталюк, продюсер Анастасия Буковская

"Джордан'96", режиссер Катерина Лесык, продюсеры Владимир Яценко, Анна Яценко

"Угасающий свет", режиссер Иван Орленко, продюсер Александр Омелянов

"Пока здесь тихо", режиссер Новруз Хикмет, Елена Подолянко, продюсер Виктор Шевченко

"Это свидание", режиссер Надежда Парфан, продюсеры Илья Гладштейн и Ирина Ковальчук

В номинации "Лучший анимационный фильм" представлены следующие работы:

"Путлер Капут", режиссер и продюсер Никита Лысков

“Украденный месяц. Кум”, режиссер Ольга Захарова, продюсеры Евгений Захаров и Геннадий Кофман

"Little wings", режиссер Родион Шуб, продюсер Родион Шуб

"Лучший сериал":

"Ukraine on Fire 2 (Украина в огне 2)", режиссер Вячеслав Бигун, продюсер Вячеслав Бигун

"Кофе твоего города", режиссер Александр Кириенко, Алина Чеботарева, продюсер Виктория Бурдукова

"Я-Надежда", режиссер Денис Тарасов, продюсер Сергей Карпенко

"Лучшая операторская работа":

Святослав Булаковский ("Клондайк")

Валентин Васянович ("Отблеск")

Никита Кузьменко ("Памфир")

"Лучшая работа художника-постановщика":

Мария Денисенко, Виталий Сударьков, Андрей Гречишкин (Клондайк)

Иван Михайлов ("Памфир")

Владлен Одуденко ("Отблеск")

В номинации "Лучший сценарий" будут соревноваться:

Марина Эр Горбач ("Клондайк")

Антонио Лукич (Люксембург, Люксембург)

Максим Наконечный, Ирина Целик ("Видение бабочки")

Дмитрий Сухолиткий-Собчук (Памфир)

"Лучшая музыка":

Антон Байбаков (“Между нами”)

Хосейн Мирзаголы ("Щедрик")

Никита Моисеев (“Хрупкая память”)

Тарас Чубай ("Чубай. Говорить снова")

"Лучшая песня":

"Був москаль, теперь нема" ("День Украинского Добровольца")

""Так упевнено маються крила у ворона" ("Чубай. Говорить снова")

"То таке життя" ("Я работаю на кладбище")

"Лучший звук":

Сергей Степанский ("Отблеск")

Сергей Степанский ("Памфир")

Василий Явтушенко ("Видение бабочки")

"Лучший дизайн костюмов":

Мария Квитка ("Памфир")

Яна Никитенко ("Щедрик")

Наталья Скаржепа ("Максим Оса. Золото песиголовца")

Ася Сутягина ("Люксембург, Люксембург")

"Лучший грим":

Ксения Гальченко ("Клондайк")

Анна Лукашенко ("Видение бабочки")

Мария Пилунская ("Памфир")

Ася Сутягина ("Люксембург, Люксембург")

"Лучший монтаж":

Марина Эр Горбач ("Клондайк")

Алина Горлова (“Видение бабочки”)

Александр Черный (Люксембург, Люксембург)

Премию за "Лучшие визуальные эффекты" могут получить:

Роман Дерига ("Снайпер. Белый Ворон")

Денис Рева ("Памфир")

Олег Цось, Альбина Сафонова ("Клондайк")

К конкурсу седьмой Кинопремии допускались фильмы, которые в период с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года были в украинском кинопрокате или участвовали в конкурсе ежегодных кинофестивалей, которые проводятся не менее пяти лет и имеют профессиональное жюри.

Справка. Кинопремия "Золота дзиґа" основана Украинской киноакадемией в 2017 году. Ее присуждают за профессиональные достижения в развитии кинематографа.