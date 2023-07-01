Национальная кинопремия "Золота дзиґа" опубликовала список номинантов
Украинская киноакадемия обнародовала список номинантов на седьмую национальную премию "Золота дзиґа", имена победителей объявят в конце июля
Об этом говорится на официальном сайте Украинской киноакадемии.
В этом году в длинный список кинопремии вошло 58 фильмов. Среди них 14 полнометражных игровых и столько же документальных, 16 короткометражных игровых, 7 короткометражных документальных, 4 анимационных фильма и 3 сериала.
В номинации "Лучший фильм" представлены 5 фильмов:
- "Видение бабочки", режиссер Максим Наконечный, продюсер Дарья Бассель и Елизавета Смит
- "Отблеск", режиссер Валентин Васянович, продюсеры Владимир Яценко, Анна Яценко, Валентин Васянович и Ия Мыслицкая
- "Клондайк", режиссер Марина Эр Горбач, продюсеры Святослав Булаковский, Марина Эр Горбач
- "Люксембург, Люксембург", режиссер Антонио Лукич, продюсеры Владимир Яценко, Анна Яценко
- "Памфир", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук, продюсеры Александра Костина, Евгения Яцута, Артем Колюбаев и Алена Тимошенко
За "Лучшую режиссерскую работу" (Премия им. Ю. Г. Ильенко) будут соревноваться:
- Марина Эр Горбач ("Клондайк")
- Антонио Лукич (Люксембург, Люксембург)
- Дмитрий Сухолиткий-Собчук (Памфир)
В номинации "Лучшая мужская роль" представлены:
- Роман Луцкий ("Отблеск")
- Амиль и Рамиль Насировы ("Люксембург, Люксембург")
- Сергей Шадрин ("Клондайк")
- Александр Яцентюк ("Памфир")
В номинации "Лучшая женская роль" соревнуются:
- Рита Бурковская ("Видение бабочки")
- Соломия Кириллова ("Памфир")
- Оксана Черкашина (Клондайк)
"Лучшая мужская роль второго плана":
- Юрий Издрык (“Я и Феликс”)
- Иван Шаран ("Памфир")
- Александр Ярема ("Памфир")
"Лучшая женская роль второго плана":
- Наталья Ворожбит ("Видение бабочки")
- Наталья Гнитий ("Люксембург, Люксембург")
- Елена Хохлаткина ("Памфир")
За награду в номинации "Лучший документальный фильм" соревнуются:
- "День Украинского Добровольца", режиссер Владимир Тихий, продюсеры Игорь Савиченко и Владимир Тихий
- "Хрупкая Память", режиссер Игорь Иванько, продюсеры Александра Братищенко, Мария Пономарева и Игорь Иванько
- "Мы не погаснем", режиссеры Алиса Коваленко, продюсеры Валерий Калмыков, Алексей Кобелев, Яна Калмыкова
"Лучший короткометражный документальный фильм":
- "Литургия противотанковых препятствий", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук, прод. Александра Сорохан, Дмитрий Сухолиткий-Собчук
- “Крепость Мариуполь. Последний день на Азовстали”, режиссеры Юлия Гонтарук, Дмитрий (Орест) Козацкий, продюсер Юлия Гонтарук
- "Я не хотела делать фильм о войне", режиссер Надежда Парфан
"Лучший короткометражный игровой фильм" (Премия им. Ю. А. Минзянова):
- "ГКЧП", режиссер Аркадий Непиталюк, продюсер Анастасия Буковская
- "Джордан'96", режиссер Катерина Лесык, продюсеры Владимир Яценко, Анна Яценко
- "Угасающий свет", режиссер Иван Орленко, продюсер Александр Омелянов
- "Пока здесь тихо", режиссер Новруз Хикмет, Елена Подолянко, продюсер Виктор Шевченко
- "Это свидание", режиссер Надежда Парфан, продюсеры Илья Гладштейн и Ирина Ковальчук
В номинации "Лучший анимационный фильм" представлены следующие работы:
- "Путлер Капут", режиссер и продюсер Никита Лысков
- “Украденный месяц. Кум”, режиссер Ольга Захарова, продюсеры Евгений Захаров и Геннадий Кофман
- "Little wings", режиссер Родион Шуб, продюсер Родион Шуб
"Лучший сериал":
- "Ukraine on Fire 2 (Украина в огне 2)", режиссер Вячеслав Бигун, продюсер Вячеслав Бигун
- "Кофе твоего города", режиссер Александр Кириенко, Алина Чеботарева, продюсер Виктория Бурдукова
- "Я-Надежда", режиссер Денис Тарасов, продюсер Сергей Карпенко
"Лучшая операторская работа":
- Святослав Булаковский ("Клондайк")
- Валентин Васянович ("Отблеск")
- Никита Кузьменко ("Памфир")
"Лучшая работа художника-постановщика":
- Мария Денисенко, Виталий Сударьков, Андрей Гречишкин (Клондайк)
- Иван Михайлов ("Памфир")
- Владлен Одуденко ("Отблеск")
В номинации "Лучший сценарий" будут соревноваться:
- Марина Эр Горбач ("Клондайк")
- Антонио Лукич (Люксембург, Люксембург)
- Максим Наконечный, Ирина Целик ("Видение бабочки")
- Дмитрий Сухолиткий-Собчук (Памфир)
"Лучшая музыка":
- Антон Байбаков (“Между нами”)
- Хосейн Мирзаголы ("Щедрик")
- Никита Моисеев (“Хрупкая память”)
- Тарас Чубай ("Чубай. Говорить снова")
"Лучшая песня":
- "Був москаль, теперь нема" ("День Украинского Добровольца")
- ""Так упевнено маються крила у ворона" ("Чубай. Говорить снова")
- "То таке життя" ("Я работаю на кладбище")
"Лучший звук":
- Сергей Степанский ("Отблеск")
- Сергей Степанский ("Памфир")
- Василий Явтушенко ("Видение бабочки")
"Лучший дизайн костюмов":
- Мария Квитка ("Памфир")
- Яна Никитенко ("Щедрик")
- Наталья Скаржепа ("Максим Оса. Золото песиголовца")
- Ася Сутягина ("Люксембург, Люксембург")
"Лучший грим":
- Ксения Гальченко ("Клондайк")
- Анна Лукашенко ("Видение бабочки")
- Мария Пилунская ("Памфир")
- Ася Сутягина ("Люксембург, Люксембург")
"Лучший монтаж":
- Марина Эр Горбач ("Клондайк")
- Алина Горлова (“Видение бабочки”)
- Александр Черный (Люксембург, Люксембург)
Премию за "Лучшие визуальные эффекты" могут получить:
- Роман Дерига ("Снайпер. Белый Ворон")
- Денис Рева ("Памфир")
- Олег Цось, Альбина Сафонова ("Клондайк")
К конкурсу седьмой Кинопремии допускались фильмы, которые в период с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года были в украинском кинопрокате или участвовали в конкурсе ежегодных кинофестивалей, которые проводятся не менее пяти лет и имеют профессиональное жюри.
Справка. Кинопремия "Золота дзиґа" основана Украинской киноакадемией в 2017 году. Ее присуждают за профессиональные достижения в развитии кинематографа.
- 5 мая стало известно, что трагикомедия "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича вошла в список десяти самых кассовых фильмов Украины времен независимости.
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