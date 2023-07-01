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Национальная кинопремия "Золота дзиґа" опубликовала список номинантов

1 июля, 2023 суббота
17:11
Культура

Украинская киноакадемия обнародовала список номинантов на седьмую национальную премию "Золота дзиґа", имена победителей объявят в конце июля

Об этом говорится на официальном сайте Украинской киноакадемии.

В этом году в длинный список кинопремии вошло 58 фильмов. Среди них 14 полнометражных игровых и столько же документальных, 16 короткометражных игровых, 7 короткометражных документальных, 4 анимационных фильма и 3 сериала.

В номинации "Лучший фильм" представлены 5 фильмов:

  • "Видение бабочки", режиссер Максим Наконечный, продюсер Дарья Бассель и Елизавета Смит
  • "Отблеск", режиссер Валентин Васянович, продюсеры Владимир Яценко, Анна Яценко, Валентин Васянович и Ия Мыслицкая
  • "Клондайк", режиссер Марина Эр Горбач, продюсеры Святослав Булаковский, Марина Эр Горбач
  • "Люксембург, Люксембург", режиссер Антонио Лукич, продюсеры Владимир Яценко, Анна Яценко
  • "Памфир", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук, продюсеры Александра Костина, Евгения Яцута, Артем Колюбаев и Алена Тимошенко

За "Лучшую режиссерскую работу" (Премия им. Ю. Г. Ильенко) будут соревноваться:

  • Марина Эр Горбач ("Клондайк")
  • Антонио Лукич (Люксембург, Люксембург)
  • Дмитрий Сухолиткий-Собчук (Памфир)

В номинации "Лучшая мужская роль" представлены:

  • Роман Луцкий ("Отблеск")
  • Амиль и Рамиль Насировы ("Люксембург, Люксембург")
  • Сергей Шадрин ("Клондайк")
  • Александр Яцентюк ("Памфир")

В номинации "Лучшая женская роль" соревнуются:

  • Рита Бурковская ("Видение бабочки")
  • Соломия Кириллова ("Памфир")
  • Оксана Черкашина (Клондайк)

"Лучшая мужская роль второго плана":

  • Юрий Издрык (“Я и Феликс”)
  • Иван Шаран ("Памфир")
  • Александр Ярема ("Памфир")

"Лучшая женская роль второго плана":

  • Наталья Ворожбит ("Видение бабочки")
  • Наталья Гнитий ("Люксембург, Люксембург")
  • Елена Хохлаткина ("Памфир")

За награду в номинации "Лучший документальный фильм" соревнуются:

  • "День Украинского Добровольца", режиссер Владимир Тихий, продюсеры Игорь Савиченко и Владимир Тихий
  • "Хрупкая Память", режиссер Игорь Иванько, продюсеры Александра Братищенко, Мария Пономарева и Игорь Иванько
  • "Мы не погаснем", режиссеры Алиса Коваленко, продюсеры Валерий Калмыков, Алексей Кобелев, Яна Калмыкова

"Лучший короткометражный документальный фильм":

  • "Литургия противотанковых препятствий", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук, прод. Александра Сорохан, Дмитрий Сухолиткий-Собчук
  • “Крепость Мариуполь. Последний день на Азовстали”, режиссеры Юлия Гонтарук, Дмитрий (Орест) Козацкий, продюсер Юлия Гонтарук
  • "Я не хотела делать фильм о войне", режиссер Надежда Парфан

"Лучший короткометражный игровой фильм" (Премия им. Ю. А. Минзянова):

  • "ГКЧП", режиссер Аркадий Непиталюк, продюсер Анастасия Буковская
  • "Джордан'96", режиссер Катерина Лесык, продюсеры Владимир Яценко, Анна Яценко
  • "Угасающий свет", режиссер Иван Орленко, продюсер Александр Омелянов
  • "Пока здесь тихо", режиссер Новруз Хикмет, Елена Подолянко, продюсер Виктор Шевченко
  • "Это свидание", режиссер Надежда Парфан, продюсеры Илья Гладштейн и Ирина Ковальчук

В номинации "Лучший анимационный фильм" представлены следующие работы:

  • "Путлер Капут", режиссер и продюсер Никита Лысков
  • “Украденный месяц. Кум”, режиссер Ольга Захарова, продюсеры Евгений Захаров и Геннадий Кофман
  • "Little wings", режиссер Родион Шуб, продюсер Родион Шуб

"Лучший сериал":

  • "Ukraine on Fire 2 (Украина в огне 2)", режиссер Вячеслав Бигун, продюсер Вячеслав Бигун
  • "Кофе твоего города", режиссер Александр Кириенко, Алина Чеботарева, продюсер Виктория Бурдукова
  • "Я-Надежда", режиссер Денис Тарасов, продюсер Сергей Карпенко

"Лучшая операторская работа":

  • Святослав Булаковский ("Клондайк")
  • Валентин Васянович ("Отблеск")
  • Никита Кузьменко ("Памфир")

"Лучшая работа художника-постановщика":

  • Мария Денисенко, Виталий Сударьков, Андрей Гречишкин (Клондайк)
  • Иван Михайлов ("Памфир")
  • Владлен Одуденко ("Отблеск")

В номинации "Лучший сценарий" будут соревноваться:

  • Марина Эр Горбач ("Клондайк")
  • Антонио Лукич (Люксембург, Люксембург)
  • Максим Наконечный, Ирина Целик ("Видение бабочки")
  • Дмитрий Сухолиткий-Собчук (Памфир)

"Лучшая музыка":

  • Антон Байбаков (“Между нами”)
  • Хосейн Мирзаголы ("Щедрик")
  • Никита Моисеев (“Хрупкая память”)
  • Тарас Чубай ("Чубай. Говорить снова")

"Лучшая песня":

  • "Був москаль, теперь нема" ("День Украинского Добровольца")
  • ""Так упевнено маються крила у ворона" ("Чубай. Говорить снова")
  • "То таке життя" ("Я работаю на кладбище")

"Лучший звук":

  • Сергей Степанский ("Отблеск")
  • Сергей Степанский ("Памфир")
  • Василий Явтушенко ("Видение бабочки")

"Лучший дизайн костюмов":

  • Мария Квитка ("Памфир")
  • Яна Никитенко ("Щедрик")
  • Наталья Скаржепа ("Максим Оса. Золото песиголовца")
  • Ася Сутягина ("Люксембург, Люксембург")

"Лучший грим":

  • Ксения Гальченко ("Клондайк")
  • Анна Лукашенко ("Видение бабочки")
  • Мария Пилунская ("Памфир")
  • Ася Сутягина ("Люксембург, Люксембург")

"Лучший монтаж":

  • Марина Эр Горбач ("Клондайк")
  • Алина Горлова (“Видение бабочки”)
  • Александр Черный (Люксембург, Люксембург)

Премию за "Лучшие визуальные эффекты" могут получить:

  • Роман Дерига ("Снайпер. Белый Ворон")
  • Денис Рева ("Памфир")
  • Олег Цось, Альбина Сафонова ("Клондайк")

К конкурсу седьмой Кинопремии допускались фильмы, которые в период с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года были в украинском кинопрокате или участвовали в конкурсе ежегодных кинофестивалей, которые проводятся не менее пяти лет и имеют профессиональное жюри.

Справка. Кинопремия "Золота дзиґа" основана Украинской киноакадемией в 2017 году. Ее присуждают за профессиональные достижения в развитии кинематографа.

  • 5 мая стало известно, что трагикомедия "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича вошла в список десяти самых кассовых фильмов Украины времен независимости.
Общество
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