Никто в Москве не знает, где же "красная линия" национальных стратегических интересов, после пересечения которой "вождь" угрожал нажать на ядерную кнопку. Из-за этого незнания болотные "элиты" ссорятся между собой. Причем тенденции совершенно непредсказуемы: Медведев привычно истерит, призывая к немедленному тактическому удару, ему кое-как подпевает раненый "ниже спины" (читай – в центр принятия решений) Рогожин.

Медведев – не удивительно, он, просветленный, уверовал в отдельный "рай" для россиян на случай атомного апокалипсиса. Рогожину вообще нечем заняться после освоения необозримых просторов роскосмоса.

Есть еще один сторонник "быстрых решений" (ядерного удара по Украине), который после дроноистории над кремлем сравнил Киев и Зеленского с террористическими группировками типа Аль-Каиды или ИГИЛ. Это – спикер госдумы Володин. После его атомных пассажей российские телеграмм-каналы начали разгонять известия о реальных приготовлениях: мол, на авиабазы в Энгельсе (Саратовская область) и Шайковке (Калужская область) поступило поручение готовить к вылету несколько ТУ-22М — носителей ядерных зарядов.

Пригожин эмоционально отрицает необходимость применения ядерного оружия. "Как человек радикально настроенный, я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может", - говорит владелец ППК "Вагнер"

Но абсолютной неожиданностью стали заявления других персонажей этого шапито, тех, кто тем или иным образом ближе к реалиям войны, а значит, знает о боеспособности росармии и ВСУ, и соответственно трезвее (как это бы парадоксально не звучало для России) оценивают положение вещей. Так вот, неистовый в критике Шойгу и его ведомства "зэковский полководец" Пригожин не менее эмоционально отрицает необходимость применения ядерного оружия. "Как человек радикально настроенный, я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может", — говорит владелец ППК "Вагнер".

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Следует заметить, что сдержанность "повара Путина" удивляет, ведь он реально злой на министерство обороны. Эта злость не остановила его даже перед видеодемонстрацией потерь своих наемников под Бахмутом. Мол, взгляните, штабные крысы, к чему приводит ваша некомпетентность и политические игры.

В дуэте с Пригожиным против применения ядерного оружия в банальной "СВО" (так, по крайней мере, сейчас выглядит полномасштабная война России против Украины в воображении рядового жителя русской тмутаракани) высказался и бешеный Рамзан. Кадыров, до сих пор методически нагнетавший ядерную истерию, постепенно "съехал" с темы, транслируя "отцовские наставления" миру об опасности атомной войны. Теперь уже он солидаризировался с Пригожиным, и считает Медведева, Рогожина и Володина шутами без мозгов и политической "чуйки".

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Как бы то ни было, ядерный пинг-понг внутри российских "элит" является опосредованным свидетельством неготовности Москвы к военным неожиданностям. Если один неидентифицированный БПЛА над куполом резиденции Путина вызвал такой шарварок ("мы выглядим как клоуны, угрожающие "ядреной бомбой" на детский беспилотник", — Пригожин), то чего ждать после начала контрнаступления ВСУ?

Разделение на ядерных "ястребов" и "голубей" демонстрирует, что Путин в России потерял монополию на видение окончания войны. Путину крайне нужно перемирие (миром это не назовешь). Ядерная истерия топовых для российского медиапространства спикеров может разрушить мировоззренческую конструкцию, тщательно выстраиваемую кремлевским отшельником

Более того, разделение на ядерных "ястребов" и "голубей" демонстрирует, что Путин в России потерял монополию на видения окончания войны. Занудные мантры Пескова о "готовности" к переговорам, громкие визиты к "бункерному" китайского лидера и обнародование сомнительной пекинской "формулы мира", вовлечение в "миротворческую миссию" Папы Римского… Путину крайне нужно перемирие (миром это не назовешь), чтобы заякориться на захваченных украинских территориях, остановить контрнаступление ВСУ, перегруппировать военные силы и, возможно, политический ландшафт, усилив свою диктатуру.

Дезориентированная, рассоренная Россия уже готова к гражданской войне. И я сомневаюсь, что участники этой кровавой "реконструкции" будут ставить себе первоочередной целью завладение "ядерной кнопкой". Скорее всего, такой целью будет банальное физическое выживание…

Ядерная истерия топовых для российского медиапространства спикеров может разрушить мировоззренческую конструкцию, тщательно выстраиваемую кремлевским отшельником. А "войнушки" между его "стратегами" дают понимание, что даже при виртуальном желании договариваться ни Киев, ни Вашингтон, ни коллективный Запад не знают, с кем это делать. Не говоря уже об ответе на вопрос: "Зачем?".

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Дезориентированная, рассоренная Россия уже готова к гражданской войне. Не важно, что сработает за стартовый выстрел – выход ВСУ на границы 1991 года (включая освобождение Крыма), очередной (возможно, праздничный салют беспилотников над Красной площадью 9 мая), дворцовый переворот или, — какая неожиданность, — смерть вождя. И я сомневаюсь, что участники этой кровавой "реконструкции" будут ставить себе за первоочередную цель завладение "ядерной кнопкой". Скорее всего, такой целью будет банальное физическое выживание…

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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