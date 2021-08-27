Национальная идея Украины - сильное европейское государство и ответственное общество, - Порошенко

Об этом говорится в материале "Украинской правды".

"Дискуссия о " национальной идее " напоминает мне поиск цветка папоротника. Никто не видел, как цветет растение, и никто еще не нашел скрижалей, на которых выгравирована наша национальная идея. Ее нельзя выписать в законе, внедрить президентским указом или запатентовать, как изобретение академии наук. Впрочем, пока ученые, политики, журналисты ломали копья и срывали голос, национальная идея сложилась естественным путем. Это - свобода, права человека, независимость и благосостояние, которые в полной мере будут гарантированы только тогда, когда Украина станет членом ЕС и НАТО " , - отмечает Порошенко.

"Наша национальная идея - это идея украинско-европейская. Самые свежие опросы общественного мнения показали рекордную поддержку украинцами вступления в ЕС и Североатлантический альянс. Но от Советского Союза Европейский Союз и отличается именно тем, что там не ходят строем. Поэтому остальные имеет естественное законное право и не соглашаться с такой формулировкой национальной идеи. Но выбор большинства очевиден, и вектор движения неизменен", - отмечает пятый Президент.