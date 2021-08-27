Национальная идея Украины - сильное европейское государство и ответственное общество, - Порошенко
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в рамках спецпроекта к 30-летию Независимости рассказал о своем видении национальной идеи Украины
Об этом говорится в материале "Украинской правды".
"Дискуссия о " национальной идее " напоминает мне поиск цветка папоротника. Никто не видел, как цветет растение, и никто еще не нашел скрижалей, на которых выгравирована наша национальная идея. Ее нельзя выписать в законе, внедрить президентским указом или запатентовать, как изобретение академии наук. Впрочем, пока ученые, политики, журналисты ломали копья и срывали голос, национальная идея сложилась естественным путем. Это - свобода, права человека, независимость и благосостояние, которые в полной мере будут гарантированы только тогда, когда Украина станет членом ЕС и НАТО " , - отмечает Порошенко.
"Наша национальная идея - это идея украинско-европейская. Самые свежие опросы общественного мнения показали рекордную поддержку украинцами вступления в ЕС и Североатлантический альянс. Но от Советского Союза Европейский Союз и отличается именно тем, что там не ходят строем. Поэтому остальные имеет естественное законное право и не соглашаться с такой формулировкой национальной идеи. Но выбор большинства очевиден, и вектор движения неизменен", - отмечает пятый Президент.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.79
Покупка 26.79Продажа 27.02
-
EUR
Покупка 31.35Продажа 31.75
- Актуальное
- Важное