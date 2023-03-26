Национальная гвардия Украины отмечает 9 лет со дня создания
Сегодня, 26 марта 2023 года, Национальной гвардии Украины исполняется 9 лет. Она была официально создана в начале российского вторжения в Крым и на Донбасс
По случаю праздника воинов Нацгвардии поздравил генерал-лейтенант Юрий Лебедь.
"Мы многое прошли и многого достигли. 9 лет мы ежедневно делали и будем делать все, чтобы граждане Украины чувствовали себя в безопасности. Мы привлекали в наши ряды добровольцев, обменивались опытом с военными формированиями стран НАТО и ЕС, обеспечивали правопорядок, выполняли задачи в районах стихийных бедствий, противодействовали террористическим угрозам, охраняли стратегически важные объекты", - отметил командующий Национальной гвардией.
"С первой минуты полномасштабного вторжения гвардейцы одними из первых встретили врагов на разных направлениях вторжения и стали той силой, которая дополнила ядро обороны Украины", - добавил он.
Сейчас же, отметил Лебедь, Нацгвардия формирует "бригады Гвардии наступления, которые после подготовки, вооружения и слаживания будут освобождать наши земли вместе с другими подразделениями Сил обороны".
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С приветственным словом к нацгвардейцам также обратился главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный.
"Честь, мужество, закон – это те понятия, которые объединяют всех нацгвардейцев. За вами не только правопорядок и безопасность. Каждый день на поле боя вы совершаете подвиги, демонстрируете, что верность присяге и украинскому народу – это не просто пустые слова. Проявляете незаурядную стойкость и отвагу. Ценой собственной жизни боретесь за свободу для каждого украинца. С Вооруженными Силами Украины с первых дней российской агрессии вы героически сражаетесь на самых сложных участках фронта. Плечом к плечу. Именно благодаря нашему единству и преданности Родине мы непобедимы, – сказал Залужный.
К поздравлениям присоединился глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Национальная гвардия Украины стала одним из ключевых элементов общей системы защиты нашего государства, который не дает врагу одолеть Украину. С первых минут 24 февраля и в годы войны на Донбассе нацгвардейцы проявляют настоящую украинскую силу, делают все, чтобы наше государство выстояло", - сказал президент.
"Спасибо вам за службу и стальной характер!" - говорится в поздравлении от Зеленского.
Фото: Reuters
- Напомним, вчера, 25 марта, свой профессиональный праздник отмечали сотрудники Службы безопасности Украины .
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