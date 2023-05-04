Об этом рассказал заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center, пишет Армия Inform.

Мобильная огневая группа отдельного батальона охраны общественного порядка во время несения службы на блокпоста под Херсоном из стрелкового оружия обезвредила вражеский БПЛА Zala-421, а военнослужащие 31-й бригады охраны общественного порядка имени генерал-майора Александра Радиевского из стрелкового оружия Серебрянского лесничества.

"Из избитого БПЛА была изъята карта памяти, на которой содержались фото- и видеофайлы с информацией (данными геолокации) относительно места его запуска. По определенным координатам артиллерией было нанесено огненное поражение", - отметил представитель Главного управления НГУ.