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Национальная эксклюзивная премьера. Смотри фильм "Довбуш" на SWEET.TV

20 октября, 2023 пятница
09:01
Кино

В национальном онлайн-кинотеатре SWEET.TV состоялась эксклюзивная национальная премьера приключенческо-исторической ленты "Довбуш"

Только за месяц проката "Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом года, а за восемь недель в кино кассовые сборы составили около 62 млн грн. Кроме того, прокат фильма с успехом продолжается и за рубежом, в частности, в Германии, Австрии, Чехии, Словакии, странах Балтии, Израиле и т.д. Мир продолжает открывать украинскую культуру и прощаться с мифом, что Украина – это часть российской империи.

О чем фильм "Довбуш"

"Довбуш" - приключенческо-исторический экшн, созданный на основе легенд о Довбуше и исторических источниках. Действие происходит в 18 веке в Карпатах. Олекса и Иван Довбуши, как и другие гуцулы, из-за жестоких правлений шляхтичей, бегут в леса, где сплачивают собратьев для борьбы. Но впоследствии, из-за смерти родителей и разных взглядов на жизнь, братья ссорятся. Один стремится к деньгам, другой — справедливости. Олекса сам возглавляет борьбу со шляхтой, наводя ужас на жестоких захватчиков.

"Довбуш, был человеком, который стал на защиту своей земли, защищал от захватчика. Тяжелые времена рожают настоящих людей. Конечно, он — герой! Почему он это делал? Потому что он мог!", ― говорит о своем герое актер Сергей Стрельников. Этот образ сегодня очень актуален. Война стала колыбелью для героев нашего времени, которые, как и Олекса Довбуш, встали на защиту страны. Потому что они осознанно избрали этот путь и потому, что они могут его защитить!

Фильм в цифрах

  • Почти 3000 человек работали над фильмом: съемочная группа из более чем 300 специалистов и более 2500 человек в массовке;
  • 498 актеров были привлечены к съемкам одной из сцен фильма;
  • 117 мастеров работали над изготовлением одежды;
  • 100 дней снимали фильм "Довбуш";
  • 57 кг металлических элементов пригодилось для изготовления костюмов;
  • 50 естественных и исторических локаций вы увидите в картине;
  • 7-10 кг весит каждое из платьев княгини Яблоновской, которые, кстати, созданы по крою 18 века;
  • 9 образов было создано для главного героя.

Интересные факты о фильме

  • Сейчас это самый масштабный украинский фильм. Самый масштабный по количеству привлеченных актеров массовых сцен, каскадеров, реконструкторов, локаций;
  • постановщики с нуля построили несколько локации, среди которых редут под Киевом, интерьер хижины и интерьеры замка Яблоновской на киностудии им. А. Довженко, сыроварню и экстерьер колыбы на горе Драгобрат и макет церкви Св. Юры;
  • самые дорогие костюмы – вышитые вручную наряды княгини Яблоновской и свадебное платье Марички. На создание свадебной короны невесты ушло почти 2 недели, потому что мастерицы искали идентичные перышки в мешке с перьями, который заказали на фабрике по изготовлению подушек;
  • самая сложная сцена – финальное сражение в замке. Кроме главных актеров, в кадре было привлечено 50 каскадеров и более 200 актеров массовых сцен и реконструкторов;
  • отец польской актрисы Агаты Бузек, играющей княгиню Яблоновскую - бывший премьер-министр Польши и экспрезидент Европарламента Ежи Бузек, которого называли "адвокатом Украины";
  • на борту Довбуша есть изображение волка. Почему волк? Режиссер так объяснил этот выбор: "Волк - символ свободы, самостоятельности, бесстрашия. Это животное всегда борется до победы или до смерти. Еще одна символическая черта волка в мифологии - справедливость, потому что в обычных условиях волк не нападает на слабого. Думаю, Довбуш не возражал бы против такого символа на своем оружии";
  • Для батальных сцен актеры проходили физическую подготовку. Матеуш Косьцюкевич стал искусным фехтовальщиком, Сергей Стрельников может, наверное, показывать мастер-класс по владению барткой. Опрышки добросовестно тренировались в спортзале.

SWEET.TV ― кинотеатр эксклюзивного украинского кино

SWEET.TV всегда старается радовать своих зрителей невероятными лентами. Поэтому здесь проходят эксклюзивные национальные премьеры топового отечественного кино. В свое время в национальном онлайн-кинотеатре SWEET.TV эксклюзивно выходили комедия "Лучшие выходные", "Где деньги", "Черный казак" и другие. В 2023 году на SWEET.TV появилось три невероятных эксклюзивных фильма. И, спойлер – это еще не все. Но уже сейчас только на SWEET.TV можно посмотреть:

  • "Довбуш", исторический экшн. Актуальность темы – защита своей земли от захватчиков – мотивы, которые раскрывает каждая из линий фильма: любовная, братская, патриотически-героическая.
  • "Мавка. Лесная песня", анимационный фильм. История любви и борьбы за родной край в сочетании с мифологией и этникой покорила Украину и мир.
  • "Соседка", комедия. Легкая лента о любви, уважении и подлинных семейных ценностях. История непростой трансформации ярого холостяка и бабника в любящего мужа и отца.

SWEET.TV ― это онлайн-кинотеатр, никогда не работавший в России. Сотрудники компании защищают страну в рядах ВСУ, волонтерят, поддерживают и помогают. Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV ― это об Украине и украинцах. Итак, смотрим украинское в украинском сервисе SWEET.TV.

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