Национальная эксклюзивная премьера. Смотри фильм "Довбуш" на SWEET.TV

Только за месяц проката "Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом года, а за восемь недель в кино кассовые сборы составили около 62 млн грн. Кроме того, прокат фильма с успехом продолжается и за рубежом, в частности, в Германии, Австрии, Чехии, Словакии, странах Балтии, Израиле и т.д. Мир продолжает открывать украинскую культуру и прощаться с мифом, что Украина – это часть российской империи.

О чем фильм "Довбуш"

"Довбуш" - приключенческо-исторический экшн, созданный на основе легенд о Довбуше и исторических источниках. Действие происходит в 18 веке в Карпатах. Олекса и Иван Довбуши, как и другие гуцулы, из-за жестоких правлений шляхтичей, бегут в леса, где сплачивают собратьев для борьбы. Но впоследствии, из-за смерти родителей и разных взглядов на жизнь, братья ссорятся. Один стремится к деньгам, другой — справедливости. Олекса сам возглавляет борьбу со шляхтой, наводя ужас на жестоких захватчиков.

"Довбуш, был человеком, который стал на защиту своей земли, защищал от захватчика. Тяжелые времена рожают настоящих людей. Конечно, он — герой! Почему он это делал? Потому что он мог!", ― говорит о своем герое актер Сергей Стрельников. Этот образ сегодня очень актуален. Война стала колыбелью для героев нашего времени, которые, как и Олекса Довбуш, встали на защиту страны. Потому что они осознанно избрали этот путь и потому, что они могут его защитить!

Фильм в цифрах

Почти 3000 человек работали над фильмом: съемочная группа из более чем 300 специалистов и более 2500 человек в массовке;

498 актеров были привлечены к съемкам одной из сцен фильма;

117 мастеров работали над изготовлением одежды;

100 дней снимали фильм "Довбуш";

57 кг металлических элементов пригодилось для изготовления костюмов;

50 естественных и исторических локаций вы увидите в картине;

7-10 кг весит каждое из платьев княгини Яблоновской, которые, кстати, созданы по крою 18 века;

9 образов было создано для главного героя.

Интересные факты о фильме

Сейчас это самый масштабный украинский фильм. Самый масштабный по количеству привлеченных актеров массовых сцен, каскадеров, реконструкторов, локаций;

постановщики с нуля построили несколько локации, среди которых редут под Киевом, интерьер хижины и интерьеры замка Яблоновской на киностудии им. А. Довженко, сыроварню и экстерьер колыбы на горе Драгобрат и макет церкви Св. Юры;

самые дорогие костюмы – вышитые вручную наряды княгини Яблоновской и свадебное платье Марички. На создание свадебной короны невесты ушло почти 2 недели, потому что мастерицы искали идентичные перышки в мешке с перьями, который заказали на фабрике по изготовлению подушек;

самая сложная сцена – финальное сражение в замке. Кроме главных актеров, в кадре было привлечено 50 каскадеров и более 200 актеров массовых сцен и реконструкторов;

отец польской актрисы Агаты Бузек, играющей княгиню Яблоновскую - бывший премьер-министр Польши и экспрезидент Европарламента Ежи Бузек, которого называли "адвокатом Украины";

на борту Довбуша есть изображение волка. Почему волк? Режиссер так объяснил этот выбор: "Волк - символ свободы, самостоятельности, бесстрашия. Это животное всегда борется до победы или до смерти. Еще одна символическая черта волка в мифологии - справедливость, потому что в обычных условиях волк не нападает на слабого. Думаю, Довбуш не возражал бы против такого символа на своем оружии";

Для батальных сцен актеры проходили физическую подготовку. Матеуш Косьцюкевич стал искусным фехтовальщиком, Сергей Стрельников может, наверное, показывать мастер-класс по владению барткой. Опрышки добросовестно тренировались в спортзале.

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"Довбуш", исторический экшн. Актуальность темы – защита своей земли от захватчиков – мотивы, которые раскрывает каждая из линий фильма: любовная, братская, патриотически-героическая.

"Мавка. Лесная песня", анимационный фильм. История любви и борьбы за родной край в сочетании с мифологией и этникой покорила Украину и мир.

"Соседка", комедия. Легкая лента о любви, уважении и подлинных семейных ценностях. История непростой трансформации ярого холостяка и бабника в любящего мужа и отца.

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