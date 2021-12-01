Национальная авиакомпания UNA совершит первый рейс в 2022 году, - Зеленский

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.



"Первый рейс национального авиаперевозчика будет в 2022 году. К 2025 году будет полностью сформирован флот нашей государственной компании: не менее 20 новых современных судов", - сказал Зеленский.



Президент добавил, что национальная авиакомпания будет совершать как внутренние, так и внешние перелеты, в частности, обязательно будут рейсы в страны ЕС.



"Украинского национального авиаперевозчика должны видеть не только в Украине, а во всем мире. Этому очень поможет соглашение об открытом небе - "авиационный безвиз", который мы наконец подписали с Европейским Союзом", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 25 ноября Владимир Зеленский анонсировал создание национального авиаперевозчика и раскрыл его название.

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