Национализация банков подсанкционных владельцев: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения", упрощающий национализацию финучреждений, принадлежащих подсанкционным лицам
Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады.
По замыслу законотворцев, национализация банков подсанкционных собственников должна происходить так, чтобы прекращение их участия в банковской системе государства не причинило вреда интересам клиентов и вкладчиков.
Закон, в частности, запрещает подсанкционным лицам приобретать или увеличивать существенное участие в банке и возможность выведения системно важного банка с рынка при отсутствии признаков неплатежеспособности.
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- В октябре 2022 года владелец Альфа-Банка подсанкционный российский миллиардер Михаил Фридман заявлял о готовности докапитализировать Альфа-Банк Украина на $1 млрд или передать его под контроль государства ради отмены санкций.
- В марте 2023 года Financial Times написал, что российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке за $2,3 млрд своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову, стремясь освободиться от санкций.
- Представители украинского и международного гражданского общества и академических кругов обратились в наблюдательные институты ЕС и Великобритании с заявлением о том, что владельцы Альфа-Банка и другие кремлевские олигархи должны оставаться под санкциями.
- ABH Holdings продает в России компании Альфа-банк и Альфа Страхование и другие активы в стране, чтобы вывести их владельца Михаила Фридмана из-под санкций.
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