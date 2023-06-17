Национализация банков подсанкционных владельцев: Зеленский подписал закон

Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады.

По замыслу законотворцев, национализация банков подсанкционных собственников должна происходить так, чтобы прекращение их участия в банковской системе государства не причинило вреда интересам клиентов и вкладчиков.

Закон, в частности, запрещает подсанкционным лицам приобретать или увеличивать существенное участие в банке и возможность выведения системно важного банка с рынка при отсутствии признаков неплатежеспособности.

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