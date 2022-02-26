Нацгвардия захватила в плен начальника штаба одной из российских воинских частей
Во время боев за Чернигов нацгвардейцам Украины удалось захватить двух российских оккупантов
Об этом сообщает МВД в Telegram.
"НГУ удалось молниеносно вернуться на свои позиции и захватить двух российских оккупантов, которые даже не успели среагировать на случившееся и вынуждены были сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь".
Один из них – начальник штаба российской воинской части 41659.
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