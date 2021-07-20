Нацгвардия задержала на блокпосту в Луганской области мужчину, причастного к НЗФ
На одном из блокпостов Луганщине Нацгвардия задержала мужчину, подозреваемого в причастности к незаконным вооруженным формированиям
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Во время проверки документов нацгвардейцы задержали гражданина 1993 года рождения.
Его причастность к незаконным вооруженным формированиям была подтверждена после проверки.
27-летнего гражданина задержали и доставили в полицию. Ему инкриминируют статью "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".
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