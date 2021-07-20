Нацгвардия задержала на блокпосту в Луганской области мужчину, причастного к НЗФ

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.



Во время проверки документов нацгвардейцы задержали гражданина 1993 года рождения.



Его причастность к незаконным вооруженным формированиям была подтверждена после проверки.



27-летнего гражданина задержали и доставили в полицию. Ему инкриминируют статью "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

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