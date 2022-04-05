Нацгвардия взяла под охрану Чернобыльскую АЭС
5 апреля, на Чернобыльскую АЭС прибыли подразделения Национальной гвардии Украины, которые будут охранять объект
Об этом сообщили на официальной странице ГСП "Чернобыльская АЭС" в Facebook.
"Основными задачами нацгвардейцев на площадке является охрана и защита ядерных установок, а также физическая защита ядерных материалов", - говорится в сообщении.
Также среди ключевых задач предприятия:
- Проверка безопасности площадки и ее транспортной инфраструктуры.
- Проверка радиационного состояния помещений, где находились войска РФ (отмечают, что они полностью пренебрегали правилами радиационной безопасности).
- Ротация персонала смены, которая находится на площадке. (Сообщают, что 46 добровольцев-работников, отправившихся на площадку ЧАЭС в результате ротации персонала 20 марта, а также 13 работников, которые продолжают находиться на рабочих местах уже около 1000 часов - с самого начала оккупации станции).
- Напомним, в субботу, 2 апреля, над освобожденной от российских оккупантов Чернобыльской АЭС снова был поднят флаг Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.86
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 32.93
- Актуальное
- Важное