Нацгвардия взяла под охрану Чернобыльскую АЭС

Об этом сообщили на официальной странице ГСП "Чернобыльская АЭС" в Facebook.



"Основными задачами нацгвардейцев на площадке является охрана и защита ядерных установок, а также физическая защита ядерных материалов", - говорится в сообщении.



Также среди ключевых задач предприятия:

Проверка безопасности площадки и ее транспортной инфраструктуры.

Проверка радиационного состояния помещений, где находились войска РФ (отмечают, что они полностью пренебрегали правилами радиационной безопасности).

Ротация персонала смены, которая находится на площадке. (Сообщают, что 46 добровольцев-работников, отправившихся на площадку ЧАЭС в результате ротации персонала 20 марта, а также 13 работников, которые продолжают находиться на рабочих местах уже около 1000 часов - с самого начала оккупации станции).