Нацгвардия в Николаеве уничтожила россиян, ехавших в фуре "АТБ"
В Николаеве Национальная гвардия остановила фуры с маркировкой сети супермаркетов АТБ, в которых скрывались российские военные
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
В Николаеве наряд НГУ совместно с городским комиссаром остановили фуры с маркировкой "АТБ".
"Во время осмотра были обнаружены войска оккупантов. Началось сражение. Все российские военные были обезврежены", - заявили в ведомстве.
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