Нацгвардия в Николаеве уничтожила россиян, ехавших в фуре "АТБ"

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.



В Николаеве наряд НГУ совместно с городским комиссаром остановили фуры с маркировкой "АТБ".



"Во время осмотра были обнаружены войска оккупантов. Началось сражение. Все российские военные были обезврежены", - заявили в ведомстве.

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