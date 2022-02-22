Нацгвардия усилила охрану Днестровской ГАЭС в Черновицкой области
Военнослужащие Национальной гвардии Западного оперативно-территориального объединения приступили к выполнению задач по охране Днестровской гидроаккумулирующей электростанции, расположенной в Черновицкой области
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
"Усилили охрану объекта нацгвардейцы совместно с сотрудниками полиции. Главной задачей для правоохранителей является надежная защита Днестровской ГАЭС", - говорится в сообщении.
Правоохранители будут проводить превентивные мероприятия: патрулировать близлежащую местность, вести наблюдение, оценивать обстановку вокруг объекта, проверять документы и транспортные средства.
- Напомним, 21 февраля в Счастье взорвалась АЗС в результате оккупационных обстрелов, работу ТЭС остановили из-за обрыва линий электропередач.
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