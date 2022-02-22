Нацгвардия усилила охрану Днестровской ГАЭС в Черновицкой области

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.



"Усилили охрану объекта нацгвардейцы совместно с сотрудниками полиции. Главной задачей для правоохранителей является надежная защита Днестровской ГАЭС", - говорится в сообщении.



Правоохранители будут проводить превентивные мероприятия: патрулировать близлежащую местность, вести наблюдение, оценивать обстановку вокруг объекта, проверять документы и транспортные средства.

Напомним, 21 февраля в Счастье взорвалась АЗС в результате оккупационных обстрелов, работу ТЭС остановили из-за обрыва линий электропередач. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb