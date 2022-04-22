Нацгвардия показала видео сбивания в Запорожской области российского вертолета К-52

Об этом сообщила Нацгвардия .



"Появилось видео сбивания военнослужащими Национальной гвардии российского вертолета К-52 "Аллигатор". Подразделением ПВО Национальной гвардии Украины, которое выполняет боевые задания на территории Запорожской области, был сбит вражеский вертолет вчера, 21 апреля 2022 года", - отметили в пресс-службе.



К-52 нацгвардейцы уничтожили из ПЗРК. Другой вертолет, заметив, что сбили "Аллигатор", пытался быстро покинуть территорию, отстреливая тепловые ловушки.



Как отметили в Нацгвардии, К-52 – российский разведывательно-ударный вертолет, предназначенный для поражения бронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.



Напомним, 21 апреля в Запорожской области нацгвардейцы Напомним, 21 апреля в Запорожской области нацгвардейцы сбили российский вертолет К-52.

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