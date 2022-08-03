Нацгвардия подняла флаг Украины над частично оккупированным Святогорском
Бойцы Нацгвардии подняли украинский флаг на самой высокой точке частично оккупированного Святогорска
Об этом сообщает Святогорская городская военная администрация.
"Над высшей точкой Святогорска взвился Государственный Флаг Украины: гвардейцы Батальона имени генерала Кульчицкого напомнили захватчикам, что Святогорск - это Украина! И что мы вскоре вернемся на родную землю. А оккупанты и их прислужники - коллаборанты пойдут за руским кораблем! Все будет Украина! Верьте и помогайте ВСУ!", - говорится в сообщении.
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