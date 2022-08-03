Об этом сообщает Святогорская городская военная администрация.

"Над высшей точкой Святогорска взвился Государственный Флаг Украины: гвардейцы Батальона имени генерала Кульчицкого напомнили захватчикам, что Святогорск - это Украина! И что мы вскоре вернемся на родную землю. А оккупанты и их прислужники - коллаборанты пойдут за руским кораблем! Все будет Украина! Верьте и помогайте ВСУ!", - говорится в сообщении.

Видео:

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb