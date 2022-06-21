Нацгвардия опубликовала видео боев за Северодонецк
Бойцы Национальной гвардии Украины продолжают уничтожать врагов в Северодонецке
Видеоматериал с боями был обнародован на аккаунтах Нацгвардии в соцсетях.
"Бойцы Нацгвардии Украины уничтожают врага в Северодонецке. Без отдыха, сна и хоть нескольких минут тишины гвардейцы вместе с собратьями из других Сил обороны держат город. Бои за Северодонецк продолжаются. Враг получает от наших военных то, что заслужил - смерть", - говорится в сообщении.
- Напомним, по информации Луганской ОВА, бои ведутся уже в промзоне Северодонецка. Враг пытается установить полный контроль над городом.
- По оценкам американского Института исследования войны (ISW), эта неделя станет решающей в битве за Северодонецк.
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