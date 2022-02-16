Нацгвардия и ГСЧС перешли на усиленный режим работы
В Украине кроме Нацполиции и ГПСУ, нацгвардейцы и спасатели также были переведены на усиленный режим работы
Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский во время специального телемарафона в День единения, передает Еспресо.Tv.
"Со вчера органы НПУ переведены на усиленный режим работы. Так же в усиленном режиме работы работают и Национальная гвардия, и пограничники, и ГСЧС. Для нас с вами это означает, что на улицах будет больше полиции, больше представителей НГУ, будут усилены пункты пропуска на границе", – заявил министр.
Монастырский рассказал, что это ни в коем случае не ограничивает никаких прав граждан.
"Однако я хочу призвать граждан с пониманием относиться к тому, что больше будут проверяться документы, авто, особенно в крупных городах, это нормальные меры безопасности. Опять же мы готовы к любому сценарию, и поэтому эти меры безопасности оправданы именно этим", - проинформировал глава МВД.
Он также поблагодарил всех полицейских, пограничников, нацгвардейцев, которые, по его словам, 24/7 напряженно работают для того, чтобы все остальные граждане чувствовали безопасность.
"Это чрезвычайно важное время, которое мы должны пройти вместе и должны пройти объединенные. И День единения – очень нужный день. Каждому из нас, каждому, кто находится рядом, надо сказать, что мы – единственные, мы – готовы, мы – вместе", - отметил министр.
По его словам, МВД является надежным тылом ВСУ и гарантом безопасности Украины.
"Поэтому все работники министерства, все военнослужащие сегодня заботятся о том, чтобы в Украине был мир, спокойствие и безопасность. Украинцы сильны и едины, все будет хорошо", - подытожил Монастырский.
- Напомним, что глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил , что с 14 по 19 февраля полиция переходит на усиленный режим несения службы.
- В среду, 16 февраля, министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.
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