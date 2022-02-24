Нацгвардия дала сражение противнику в Гостомеле под Киевом
Гвардейцы сбили три вертолета из тридцати четырех. Впрочем, вынуждены были нанести артиллерийский удар по аэропорту
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает " Эспрессо.Запад ".
"Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины дала бой противнику в Гостомеле. Гвардейцы сбили три вертолета из тридцати четырех. В то же время работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты. Воины НГУ были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. В настоящее время бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются. По результату боя гвардейцам удалось сохранить максимум личного состава", - говорится в сообщении Минобороны.
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