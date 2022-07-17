Об этом сообщила Нацгвардия в телеграме.

"Гвардеец уничтожил еще один вражеский штурмовик Су-25. Срочник Национальной гвардии Украины, которому всего 19 лет, сейчас выполняет боевые задачи, защищая украинское небо на Запорожском направлении и беспощадно бьет врага в воздухе вместе со своей верной "подружкой" ПЗРК "Игла", – отметили в ведомстве.

После того, как военный сбил три российских самолета, в соцсетях его стали называть Запорожским мстителем.

"Недавно, во время очередных авианалетов врага на позиции наших защитников, нацгвардеец подбил еще два самолета противника. Кроме того, 16 июля около десяти часов вечера ему удалось сбить крылатую ракету!!! А уже к утру следующего дня он пополнил свою копилку сбитых самолетов еще одной "сушкой"! Сейчас на счету гвардейца уже 6 вражеских самолетов "Су-25" и одна крылатая ракета оккупантов", - отметили в Нацгвардии.

С 24 февраля по 17 июля российские кафиры потеряли в Украине около 220 самолетов и 166 крылатых ракет.

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