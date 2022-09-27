Нацгвардейцы взяли в плен 15 российских военных, среди них – два майора

Об этом сообщили на facebook-странице Нацгвардии.

"Во время контрнаступления на Изюмском направлении военнослужащие Национальной гвардии Украины "демилитаризовали" и взяли в плен 15 военных РФ, среди которых 2 майора. Нацгвардейцы совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины продолжают освобождать населенные пункты Харьковщины от российских оккупантов", - говорится в сообщении.

12 сентября сообщили, что вблизи Купянска нацгвардейцы уничтожили вражеский самолет, нанесли огненное поражение по скоплению российской техники, а также взяли в плен семерых военнослужащих российских оккупационных войск.

22 сентября появилась информация о том, что военнослужащий Нацгвардии на Запорожском направлении сбил российский вертолет Ми-8 из противозенитного ракетного комплекса "Игла"

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