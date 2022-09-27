Нацгвардейцы взяли в плен 15 российских военных, среди них – два майора
Военнослужащие Национальной гвардии Украины пленили российских военных на Изюмском направлении
Об этом сообщили на facebook-странице Нацгвардии.
"Во время контрнаступления на Изюмском направлении военнослужащие Национальной гвардии Украины "демилитаризовали" и взяли в плен 15 военных РФ, среди которых 2 майора. Нацгвардейцы совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины продолжают освобождать населенные пункты Харьковщины от российских оккупантов", - говорится в сообщении.
- 12 сентября сообщили, что вблизи Купянска нацгвардейцы уничтожили вражеский самолет, нанесли огненное поражение по скоплению российской техники, а также взяли в плен семерых военнослужащих российских оккупационных войск.
- 22 сентября появилась информация о том, что военнослужащий Нацгвардии на Запорожском направлении сбил российский вертолет Ми-8 из противозенитного ракетного комплекса "Игла"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.74
Покупка 40.74Продажа 41.72
-
EUR
Покупка 39.19Продажа 40.38
- Актуальное
- Важное