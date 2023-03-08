Нацгвардейцы вблизи Бахмута сбили российский штурмовик Су-25
Ночью 6 марта защитники из Нацгвардии в районе Бахмута на Донетчине сбили российский штурмовой самолет Су-25 на расстоянии до 4 км
Об этом сообщили в МВД.
Отмечается, что защитники из Национальной гвардии ночью 6 марта сбили российский Су-25 из ПЗРК "Перун". Это произошло вблизи Бахмута Донецкой области с расстояния до 4 километров.
"Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны защитников. Расчет ПЗРК открыл огонь и сбил российский бронированный штурмовик. Через тепловизор видели, что самолет был поражен и он пошел на понижение, судьба пилота пока неизвестна", - подтвердил командир дивизиона "Партизан".
- Напомним, утром Генштаб отчитывался , что за сутки 7 марта украинские защитники уничтожили ЗРК "Бук", РЛС "Зоопарк" и поразили места скопления оккупантов.
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