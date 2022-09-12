Нацгвардейцы уничтожили в Харьковской области вражеский Су-25 и взяли в плен семерых российских воинов
Нацгвардейцы уничтожили вблизи Купянска вражеский самолет, нанесли огневое поражение по скоплению российской техники, а также взяли в плен семерых военнослужащих российских оккупационных войск
Об этом сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины
"Гвардейский расчет ПЗРК "Стингер" уничтожил российский дозвуковой штурмовик Су-25. Уже через несколько часов минометчики-спецназначители обнаружили и нанесли огненное поражение по скоплению техники противника. В результате уничтожены два грузовика "Урал", два БТР-82, один боевой и бензовоз. При этом удалось верифицировать десять уничтоженных российских оккупантов", – говорится в сообщении.
Кроме того, во время поисково-фильтрационных мероприятий в Купянске гвардейцы взяли в плен семерых кафиров, тем самым пополнив так называемый обменный фонд.
Как добавили в Нацгвардии, гвардейцы также захватили два БТР-80 противника в исправном состоянии, поэтому теперь техника кафиров послужит украинскому подразделению.
- По информации Генштаба Вооруженных Сил Украины, за сутки Россия в войне с Украиной потеряла около 300 военных, 23 бронированных машины, 14 танков и самолет. А от 24 февраля – около 52,9 тыс. военных, 4640 боевых бронемашин и 243 самолета
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