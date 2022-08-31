Об этом сообщает в телеграмме Национальная гвардия Украины .

"Аэроразведка Нацгвардии в рамках мер контрбатарейной борьбы отыскала цель, корректировала огонь артиллеристов Вооруженных сил Украины и зафиксировала результат их виртуозной работы", - говорится в сообщении.

Бойцы Нацгвардии уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" армии РФ в Харьковской области вместе с расчетом и боеприпасами.

Справочно. САУ 2С3 "Акация" – советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. САУ рассчитана на четырех членов экипажа. Имеет эффективную дальность стрельбы на 20 км.

10 августа бойцы 128-й бригады взяли в плен российского оккупанта. 11 августа воины Княжеской бригады с помощью БПЛА уничтожили сразу три БМП россиян.

17 августа стало известно, что воины-десантники 80-й бригады Украины уничтожили три батальонных тактических групп (БТГр) россиян, а 18 августа бойцы 44-й артбригады " охотились " и уничтожили вражескую САУ вместе с боекомплектом.

А 25 августа воины Закарпатского легиона показали, как " поджарили " российскую технику из "стуни".

27 августа Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что кафиры скрывают взрывы на военных объектах в Крыму.

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады с помощью дрона обнаружили и уничтожили скрывавшихся в окопе российских захватчиков.

В Донецкой области украинские пограничники ликвидировали состав боеприпасов одного из подразделений армии РФ и по меньшей мере четырех захватчиков.

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