Нацгвардейцы уничтожили в Харьковской области российскую самоходную артустановку "Акация"
Украинские защитники ликвидировали в Харьковской области САУ 2С3 "Акация" вместе с боеприпасами
Об этом сообщает в телеграмме Национальная гвардия Украины .
"Аэроразведка Нацгвардии в рамках мер контрбатарейной борьбы отыскала цель, корректировала огонь артиллеристов Вооруженных сил Украины и зафиксировала результат их виртуозной работы", - говорится в сообщении.
Бойцы Нацгвардии уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" армии РФ в Харьковской области вместе с расчетом и боеприпасами.
Справочно. САУ 2С3 "Акация" – советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. САУ рассчитана на четырех членов экипажа. Имеет эффективную дальность стрельбы на 20 км.
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