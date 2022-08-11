Об этом в четверг на брифинге рассказал начальник оперативного управления Главного управления НГУ генерал-майор Алексей Надточий.

"При проведении воздушной разведки, бойцы Нацгвардии обнаружили район сосредоточения подразделения спецназначения РФ и склад боеприпасов. Организовав взаимодействие с артиллерийскими подразделениями и корректировку их огня, цели были уничтожены", – сказал он.

По словам генерал-майора Алексея Надточия, подразделения разведки Национальной гвардии в течение недели обнаружили 279 целей противника.

ПВО во время воздушной тревоги сбила над Харьковщиной две крылатые ракеты "Калибр".

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