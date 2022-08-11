Нацгвардейцы уничтожили подразделение спецназа РФ и склад боеприпасов
В общей сложности подразделения разведки Национальной гвардии в течение недели обнаружили 279 целей противника.
Об этом в четверг на брифинге рассказал начальник оперативного управления Главного управления НГУ генерал-майор Алексей Надточий.
"При проведении воздушной разведки, бойцы Нацгвардии обнаружили район сосредоточения подразделения спецназначения РФ и склад боеприпасов. Организовав взаимодействие с артиллерийскими подразделениями и корректировку их огня, цели были уничтожены", – сказал он.
По словам генерал-майора Алексея Надточия, подразделения разведки Национальной гвардии в течение недели обнаружили 279 целей противника.
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